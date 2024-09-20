  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
OrtadoğuTürkiye ekonomisi2024 ABD seçimleri
SuçHollanda

Rotterdam saldırısında terör şüphesi

20 Eylül 2024

Hollanda'da savcılık, Rotterdam kentinde Perşembe akşamı yaşanan bıçaklı saldırı zanlısının olay esnasında "Allahu Ekber" diye bağırdığını ve saldırının bir terör eylemi olabileceğini bildirdi.

https://p.dw.com/p/4kv34
Gece vakti Erasmus Köprüsü civarında çok sayıda polis ve ambulans aracı - (19.09.2024)
Fotoğraf: Media TV/AP/picture alliance

Hollanda'da ilgili savcılık, Rotterdam şehrinde Perşembe akşamı bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırının büyük ihtimalle terör eylemi olduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları 22 yaşındaki erkek saldırganın kentin işlek noktalarından birinde bulunan Erasmus Köprüsü yakınlarında elindeki iki büyük bıçakla yoldan geçenleri hedef aldığını aktarmıştı. Söz konusu saldırıda 32 yaşındaki bir erkek hayatını kaybederken 33 yaşında olan bir İsviçre vatandaşı yaralandı.

Soruşturma devam ediyor

Cuma günü yaptığı açıklamada, "Soruşturma neticesinde şüphelinin ideolojik saiklerle hareket etmiş olabileceği sonucuna ulaşıldı. Örneğin, şüpheli saldırı sırasında birkaç kez 'Allahu Ekber' diye bağırdı" bilgisini paylaşan savcılık, yine de soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve kesin bir sonuca varılmadığını duyurdu.

Çevredekilerin sandalye ve benzeri cisimlerle vurarak etkisiz hale getirdiği saldırgan polis tarafından yaralı halde yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kimliği açıklanmayan zanlının Rotterdam'a 80 kilometre uzaklıktaki Amersfoort şehrinde ikamet ettiği belirlendi. Saldırı şu ana dek herhangi bir örgüt tarafından üstlenilmedi.

 

Reuters,AFP / MUK,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?