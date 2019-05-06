 Roth′tan Erdoğan′a Kaftancıoğlu tepkisi | ALMANYA | DW | 07.09.2019

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ALMANYA

Roth'tan Erdoğan'a Kaftancıoğlu tepkisi

Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Claudia Roth, Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi. Roth Erdoğan’ın yargıyı “edepsizce kötüye kullandığını” söyledi.

Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth - (Arşiv)

Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth - (Arşiv)

Alman Yeşiller Partisi’nden Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Erdoğan’ın yargıyı "edepsizce kötüye kullandığını" söyleyen Roth, "Eleştirel tweetlere 10 yıl hapis cezası. Karar ağır baskı ve engellemelere rağmen en son yapılan seçimleri kazanan İstanbul’daki muhalefete yönelik bir intikam eylemi" dedi.

Roth Federal Hükümet'e de çağrıda bulunarak hükümetten "Türkiye'de birçok demokratın haklarının her gün ayaklar altına alınmasına" sessizce seyirci kalmamasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 5 ayrı suçlamadan 17 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada dün hâkim karşısına çıkmıştı. Kaftancıoğlu İstanbul 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine, görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DW,AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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