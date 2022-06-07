Roth: Ukrayna'nın kültürel kimliği de tehdit altında

Almanya'da Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Rus işgalinin Ukrayna'nın kültürel kimliğini de tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Karadeniz kıyısındaki Odessa'yı ziyaret eden Roth, üç ayı aşan savaş döneminde 375 kültür kuruluşunun tahrip edildiğini ya da hasar gördüğünü belirterek, "Bu savaş aynı zamanda kültüre, demokrasi kültürüne karşı açılmış bir savaş" diye konuştu.

Savaşta 137 kilisenin de hasar gördüğünü kaydeden Roth, "Burada durum netleşiyor. Ukrayna'nın kültürel kimliğine yönelik bir saldırı söz konusu" dedi. Alman Bakan, Odessa'nın tarihi eski şehir merkezinin Dünya Mirası listesine adaylığı için destek verdiklerini de vurguladı. Ukrayna'da "toplumun hafızası" niteliğindeki kütüphane ve tarihi arşivlerin de saldırılara hedef olduğuna işaret eden Roth, Almanya'nın bu ülkedeki dijitalleştirme çalışmalarına da destek verdiğini kaydetti.

Ukrayna'nın AB üyeliğine destek

Claudia Roth, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği talebi konusunda da ülkeye aday statüsü verilmesi gerektiğini savunarak, "Söz konusu olan aynı zamanda paylaştığımız değerlerdir. Özgürlük, adalet ve barış içinde yaşama değerleridir" dedi.

Uluslararası toplumun da Ukrayna konusunda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Roth, bunun saldırılara karşı bir nevi ek kalkan işlevi görebileceğini kaydetti

Kozmopolit bir şehir olan Odessa, Ukrayna'nın kültür metropollerinden biri olmasının yanı sıra büyük limanıyla stratejik önem de taşıyor.

dpa / BK,ET