  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth Odessa'yı ziyaret etti.
Claudia Roth Odessa'yı ziyaret etti.Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
KültürUkrayna

Roth: Ukrayna'nın kültürel kimliği de tehdit altında

2 saat önce

Almanya'da Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Rus işgalinin Ukrayna'nın kültürel kimliğini de hedef aldığını belirterek destek sözü verdi.

https://www.dw.com/tr/roth-ukraynan%C4%B1n-k%C3%BClt%C3%BCrel-kimli%C4%9Fi-de-tehdit-alt%C4%B1nda/a-62048618

Almanya'da Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Rus işgalinin Ukrayna'nın kültürel kimliğini de tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Karadeniz kıyısındaki Odessa'yı ziyaret eden Roth, üç ayı aşan savaş döneminde 375 kültür kuruluşunun tahrip edildiğini ya da hasar gördüğünü belirterek, "Bu savaş aynı zamanda kültüre, demokrasi kültürüne karşı açılmış bir savaş" diye konuştu.

Savaşta 137 kilisenin de hasar gördüğünü kaydeden Roth, "Burada durum netleşiyor. Ukrayna'nın kültürel kimliğine yönelik bir saldırı söz konusu" dedi. Alman Bakan, Odessa'nın tarihi eski şehir merkezinin Dünya Mirası listesine adaylığı için destek verdiklerini de vurguladı. Ukrayna'da "toplumun hafızası" niteliğindeki kütüphane ve tarihi arşivlerin de saldırılara hedef olduğuna işaret eden Roth, Almanya'nın bu ülkedeki dijitalleştirme çalışmalarına da destek verdiğini kaydetti.

Ukrayna'nın AB üyeliğine destek

Claudia Roth, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği talebi konusunda da ülkeye aday statüsü verilmesi gerektiğini savunarak, "Söz konusu olan aynı zamanda paylaştığımız değerlerdir. Özgürlük, adalet ve barış içinde yaşama değerleridir" dedi.

Uluslararası toplumun da Ukrayna konusunda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Roth, bunun saldırılara karşı bir nevi ek kalkan işlevi görebileceğini kaydetti

Kozmopolit bir şehir olan Odessa, Ukrayna'nın kültür metropollerinden biri olmasının yanı sıra büyük limanıyla stratejik önem de taşıyor.

 

dpa / BK,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Rus basını: Ankara ve Kiev’le tahıl sevkiyatı için anlaşmaya varıldı

Rus basını: Ankara ve Kiev’le tahıl sevkiyatı için anlaşmaya varıldı

Rus basınına göre, Kiev ve Ankara’yla tahıl sevkiyatı için anlaşmaya varıldı. Türk donanmasının Ukrayna karasularındaki mayınları temizleyerek nakliye gemilerine eşlik edeceği belirtildi.
Politika
24 saat önce
HIMARS, Artillerie-Raketensystem M142 mit hoher Mobilität

ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı füze yardımına Putin'den tehdit

ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı füze yardımına Putin'den tehdit

Moskova Pazar günkü saldırılarda Ukrayna’ya Avrupa ülkelerinin gönderdiği tankları vurduklarını açıkladı. Putin, ABD Ukrayna’ya uzun menzilli füze gönderdiği takdirde yeni hedefleri vuracaklarını açıkladı.
Çatışmalar
5 Haziran 2022
In Kiew sind Explosionen zu hören, während Russlands Angriffe auf die Ukraine fortgesetzt werden

Rusya haftalar sonra Kiev'i vurdu

Rusya haftalar sonra Kiev'i vurdu

Rusya'nın haftalar sonra yeniden füze saldırısı düzenlediği Kiev’de Pazar sabahı yeniden siren sesleri duyuldu. Saldırıda en az bir kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya’yı "nükleer terörizm" ile suçladı.
Çatışmalar
5 Haziran 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth Odessa'yı ziyaret etti.

Roth: Ukrayna'nın kültürel kimliği de tehdit altında

Kültür
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

AP'den Ankara'ya "Rusya konusunda net ol" çağrısı

AP'den Ankara'ya "Rusya konusunda net ol" çağrısı

Politika
15 saat önce

CHP'den dezenformasyon yasasına muhalefet şerhi

CHP'den dezenformasyon yasasına muhalefet şerhi

Medya
19 saat önce

Altılı masadan seçim güvenliği yol haritası

Altılı masadan seçim güvenliği yol haritası

Politika
22 saat önce
Ana sayfaya dön