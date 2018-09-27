 Roth: Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinden uzağız | ALMANYA | DW | 27.09.2018

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ALMANYA

Roth: Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinden uzağız

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roth, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmekten uzakta olduğunu söyledi. Roth, Türkiye ile “işbirliğine hazır” olduklarını vurguladı.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, şu anda Türkiye ile ilişkilerin "normalleşmesinden hâlâ çok uzak olduklarını” söyledi. Roth, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin olarak Deutschlandfunk radyosuna bir mülakat verdi. Roth, geçen yıl Türkiye'den Almanya'ya yapılan "kabul edilemez hakaretlere” işaret ederek, "ne olduğunu unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'de geçen yıl anayasa referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya'da katılacağı seçim etkinliklerine izin verilmemesi Erdoğan ve bazı hükümet üyeleri tarafından "Nazi uygulaması” olarak nitelendirilmişti.

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"Ancak işbirliğine hazırırız” diyen Bakan Roth, iki ülke arasında yeniden yakınlaşma sağlanması halinde, bundan "memnuniyet duyacağını” dile getirdi. Roth, son zamanlarda Türkiye'den gelen dostça sözlerin eylemlerde de kendini göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin tutumunu değiştirmesi gerekiyor

Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roth, Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde "sadece dostça bir dil” kullanılmayacağını da söyledi. Erdoğan, Berlin'deki temasları kapsamında Cuma ve Cumartesi günleri Başbakan Angela Merkel ile biraraya gelecek. Alman Bakan, Türkiye'de hâlâ beş Alman vatandaşının siyasi suçlamalarla cezaevinde bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye ile genel anlamda ilişkilerin düzelmesi için Ankara'nın izlediği siyaseti değiştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Roth, "Türkiye'nin tutumunu değiştirmesi gerekiyor, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri gibi temel meselelerde ve siyasi nedenlerle tutuklamalar gibi zorlu bir konuda tutumunu değiştirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Roth, Türkiye'ye yatırım yapılabilmesi için Alman iş dünyası açısından hukuk devleti ilkelerinde sağlanacak ilerleme, bağımsız yargı gibi konuların önem taşıdığını belirtti.

Alman Bakan devlet ziyaretini savundu

Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da askeri törenle karşılanacak ve onuruna bir devlet yemeği verilecek olmasını ise savundu. Roth, "Burada sadece cumhurbaşkanı söz konusu değil, burada söz konusu olan bir toplum, aramızda birçok bağ bulunan bir ülke” dedi. Roth, Erdoğan'a yönelik tutumun Türk halkına verilen değer ve saygıyı gösterdiğini de sözlerine ekledi. Roth, Başbakan Merkel'in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Erdoğan onuruna verilen yemeğe katılmayacak olmasının da alışılmadık bir durum olmadığını söyledi.

Almanya'da Erdoğan'ın yapacağı devlet ziyareti çerçevesinde askeri törenle karşılanacak ve onuruna bir yemek verilecek olması tepkiyle karşılanmıştı. Muhalefet partilerinden bazı siyasetçiler Erdoğan'ı protesto için devlet yemeğine davet edilmelerine rağmen katılmayacaklarını açıklamışlardı.

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Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?

rtr/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?  

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