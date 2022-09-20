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SPD'nin dış politika sorumlularından Michael Roth
Michael Roth Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Roth: Erdoğan'ın ŞİÖ açıklaması iç politika amaçlı

36 dakika önce

Almanya'da iktidar partilerinden SPD'nin dış politika sorumlularından Michael Roth, Erdoğan'ın ŞİÖ üyeliği açıklamasını iç politik bir manevra olduğunu söyledi.

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Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika sorumlularından Michael Roth, olası bir Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliğine karşı Türkiye'yi uyardı. Büyük üyeleri Çin ve Rusya'nın olduğu örgüte Türkiye'nin üyeliğinin, "NATO değerleri ve hedefleriyle taban tabana zıt" olacağını söyleyen Roth, "Türkiye'nin üyeliği güvenlik ittifakı NATO'dan açık bir dönüş olur" ifadelerini kullandı.

Farklı yayın organlarının temsil edildiği Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) konuşan Roth, Erdoğan'ın ŞİÖ üyelik hedefi açıklamasının iç politik bir amaç taşıdığını düşündüğünü de söyledi. Ekonomi politikasında yapılan hatalar nedeniyle Erdoğan'ın önümüzdeki yıl yapılacak seçimleri kazanma olasılığının tehlikeye girdiğini belirten Roth, "(Erdoğan) Şimdi dış politikada adından söz ettirerek bu durumu telafi etmeye çalışıyor. NATO ortağı Yunanistan'a kılıç sallıyor, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları baltalıyor, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarını engellemekle tehdit ediyor, şimdi de ŞİÖ üyeliğiyle flört ediyor" şeklinde konuştu. 

Zirve dönüşü açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanhgay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) liderler zirvesine katılmış ve zirve dönüşünde ŞİÖ üyeliğini hedeflediklerini söylemişti.

Erdoğan'ın ŞİÖ üyeliği hedefine Alman siyasetçiler, Yeşiller partisinin dış politika sözcüsü Jürgen Trittin ve SPD'nin dış politika sözcüsü Nils Schmid de tepki göstermişti. Trittin, Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar üzerinde durulması gerektiğini söylerken Schmid de "Dış politika açısından bu Batı'dan ve Batı değerlerinden uzaklaşma yönünde başka bir sembolik adım daha olur ve Türkiye'nin geleceği için ağır bir hata teşkil eder" demişti.

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından 1996'da "Şanghay Beşlisi" adıyla kurulan örgüte, 2001'de Özbekistan, 2017 yılında da Hindistan ve Pakistan tam üye oldu. Oluşum daha sonra Şanghay İşbirliği Örgütü adını aldı. 15 Eylül'de Çin ve Rusya'nın öncülüğündeki ŞİÖ'ye tam üyelik için memorandum imzalayan İran'ın da gelecek sene örgüte üye olması bekleniyor.

 

dpa / HS,ET

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