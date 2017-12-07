Ronaldo’ya vergi kaçakçılığından rekor para cezası

İspanyol ekibi Real Madrid'de top koşturduğu dönemde vergi kaçırmakla suçlanan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, toplam 18,8 milyon euro para cezasına ve 23 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Madrid'de görülen davada yıldız futbolcunun hakkındaki suçlamaları kabul ederek para cezasını ödemek üzere İspanyol yargısıyla uzlaşmaya vardığı belirtildi. Futbolcu hakkında verilen hapis cezası ise para cezasına çevrildi.

İspanyol yasalarına göre futbolcu iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyecek.

33 yaşındaki futbolcu, 2011-2014 yılları arasında Real Madrid'de oynadığı sırada imaj haklarından elde ettiği gelirleri gizleyerek vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

Madrid'de savcılık 2017'de Portekizli futbolcu hakkında soruşturma başlatmış, Ronaldo aynı yıl Temmuz ayında ifade vermişti.

Geçen yılın Temmuz ayından bu yana İtalyan ekibi Juventus'ta top koşturan yıldız futbolcu, "hiçbir zaman ne bir şey gizlemek ne de vergiden kaçınmak gibi bir niyetinin olmadığını" söylemişti.

rtr,AFP,dpa/SÖ,GA

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