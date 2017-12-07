 Ronaldo’ya vergi kaçakçılığından rekor para cezası | SPOR | DW | 22.01.2019

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SPOR

Ronaldo’ya vergi kaçakçılığından rekor para cezası

Vergi kaçırmakla suçlanan ünlü futbolcu Ronaldo yaklaşık 19 milyon euro para cezasına ve 23 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ronaldo suçlamaları kabul ettiği ve iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine gönderilmeyecek.

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Ronaldo toplam 18,8 milyon euro para cezası ödeyecek

İspanyol ekibi Real Madrid'de top koşturduğu dönemde vergi kaçırmakla suçlanan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, toplam 18,8 milyon euro para cezasına ve 23 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Madrid'de görülen davada yıldız futbolcunun hakkındaki suçlamaları kabul ederek para cezasını ödemek üzere İspanyol yargısıyla uzlaşmaya vardığı belirtildi. Futbolcu hakkında verilen hapis cezası ise para cezasına çevrildi.

İspanyol yasalarına göre futbolcu iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyecek.

33 yaşındaki futbolcu, 2011-2014 yılları arasında Real Madrid'de oynadığı sırada imaj haklarından elde ettiği gelirleri gizleyerek vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

Madrid'de savcılık 2017'de Portekizli futbolcu hakkında soruşturma başlatmış, Ronaldo aynı yıl Temmuz ayında ifade vermişti.

Geçen yılın Temmuz ayından bu yana İtalyan ekibi Juventus'ta top koşturan yıldız futbolcu, "hiçbir zaman ne bir şey gizlemek ne de vergiden kaçınmak gibi bir niyetinin olmadığını" söylemişti.

rtr,AFP,dpa/SÖ,GA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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Cristiano Ronaldo vergi kaçırmakla suçlanıyor

İspanya'da bölge savcılığı, Real Madridli futbolcuyu 2011 ve 2014 yılları arasında 14,7 milyon euro vergiyi ödememekle suçladı. Savcılık ayrıca futbolcuyu gelirini sakladığını söyledi. (13.06.2017)  

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