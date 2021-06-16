 Ronaldo’dan Coca Cola’ya 4 milyar dolarlık darbe | Ekonomi | DW | 16.06.2021

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Ekonomi

Ronaldo’dan Coca Cola’ya 4 milyar dolarlık darbe

Ünlü futbolcu Ronaldo’nun, pazartesi günkü Portekiz-Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında masadaki kola şişelerini toplayıp kenara koyması içecek devi Coca Cola’ya 4 milyar dolar kaybettirdi.

Cristiano Ronaldo basın toplantısında

Cristiano Ronaldo basın toplantısında

Portekizli dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, içecek devi Coca Cola'yı milyarlarca dolarlık değer kaybına uğrattı.

36 yaşındaki ünlü futbolcu pazartesi günü oynanan Avrupa Şampiyonası Portekiz- Macaristan karşılaşması öncesinde düzenlenen bir basın toplantısında masadaki iki Coca Cola şişesini kaldırınca şirketin hisseleri yüzde 1,6 oranında değer kaybına uğradı. Buna ek olarak, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sponsorlarından olan Coca Cola'nın 242 milyar dolar olan piyasa değeri dört milyar dolar düşerek, 238 milyar dolara geriledi.

Beş kez dünya şampiyonasına adını yazdıran Cristiano Ronaldo, basın toplantısı sırasında, reklam amacıyla masaya konulan Coca Cola şişelerini, kameraların görmeyeceği şekilde bir kenara koyduktan sonra, bir su şişesi kaldırarak, "Agua" (su)  diye seslendi. Ünlü futbolcunun konuşması mikrofonlara yansıdı. Ancak futbolcunun "Su" ifadesi net olarak anlaşılırken, diğer sözleri duyulmadı.

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

    Dünyanın en çok kazanan sporcuları

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    Amerikan futbolunda, en iyi yıldızlar şampiyonluk göremese de hala çok para kazanıyorlar. Matthew Stafford, Detroit Lions'ı Super Bowl finaline taşıyamadı ancak 30 yaşındaki oyun kurucu yıllık 50,7 milyon euro kazanıyor.

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    Super Bowl göremeyen bir başka oyun kurucu Atlanta Falcons'dan Matt Ryan. Neyse ki en azından 57,4 milyon euroluk kazancıyla, en çok kazananlar listesinde ilk 100'e giremeyen Super Bowl şampiyonu Nick Foles (Philadelphia Eagles) ve süper yıldız Tom Brady'yi geride bırakarak rakiplerine finansal anlamda üstünlük sağladı.

  • 5. Bildergalerie Sportfoto Mai 2018 Stephen Curry von Golden State Warriors (Reuters/USA TODAY Sports/K. Terada)

    Dünyanın en çok kazanan sporcuları

    8. Stephen Curry

    Özel anların adamı Stephen Curry. Golden State Warriors'ın Point Guard'ı üç sayılık çizgisi hatta daha gerisinden yaptığı başarılı atışlarıyla tanınıyor. "Sihirli eli" kendisine yıllık 65,6 milyon euro kazandırdı. Sadece bir basketbol oyuncusu Curry'den daha fazla kazandı.

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    Dünyanın en çok kazanan sporcuları

    7. Roger Federer

    İsviçreli tenisçi Roger Federer'den muhteşem geri dönüş: İki Grand Slam şampiyonluğu, yedi turnuva zaferi, tüm zamanların en iyi maç istatistiği. Roger Federer'in 2017'deki başarısı kazancına da yansıdı. 65,8 milyon euroluk gelirle ilk 10'da kendisine yer bulmakta zorlanmadı.

  • Bildergalerie Sportfoto des Monats April 2018 5 (Getty Images/G. Shamus)

    Dünyanın en çok kazanan sporcuları

    6. LeBron James

    Taraftarları onu "Kral James" diye çağırıyor. NBA'in tartışmasız süper yıldızı. Üç şampiyonluk kazandı. Dört kez MVP (NBA'de En Değerli Oyuncu Ödülü) seçilerek başarısını perçinledi. James, 2015'te Nike ile hayat boyu sürecek bir reklam sözleşmesi imzaladı ve yıllık geliri 72,9 milyon euroya ulaştı.

  • Fußball Länderspiel Brasilien - Kroatien (imago/Sportimage)

    Dünyanın en çok kazanan sporcuları

    5. Neymar

    Futbol açısından, hala Ronaldo ve Messi'nin gölgesinde... Finansal olarak da. Her ne kadar 222 milyonluk transfer bedeli onu tüm zamanların en pahalı oyuncusu haline getirse de 76,7 milyon euroluk yıllık geliriyle hala büyük rakiplerinden az kazanıyor

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    Dünyanın en çok kazanan sporcuları

    4. Conor McGregor

    Karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Conor McGregor Ağustos 2017'de süper yıldız boksör Floyd Mayweather'a karşı ringe çıktı. İrlandalı sporcu mücadeleyi kaybetti ancak bir gecede bir MMA maçında ödenen paranın beş katı olan 63,9 milyon euro kazandı. Bu da McGregor'un yıllık kazancını 84.4 milyon euro yaptı.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    Dünyanın en çok kazanan sporcuları

    3. Cristiano Ronaldo

    Portekizli süper yıldız, gelirini 83 milyon eurodan 92.1 milyona çıkarmasına rağmen listede birinci sıradan üçüncü sıraya indi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu, en yakın rakibinin de gerisinde kaldı. Ama bu Ronaldo'yu daha fazla kamçılayacaktır.

  • UEFA Champions League Achtelfinale | FC Barcelona - FC Chelsea | Lionel Messi (picture-alliance/AP/E. Morenatti)

    Dünyanın en çok kazanan sporcuları

    2. Lionel Messi

    Hakkında kötü konuşanlar, Lionel Messi'nin 94.6 milyon euro tutarındaki yıllık gelirinin bir kısmının (iddiaya göre) İspanyol vergi mükellefine ait olduğunu söyleyebilir. Geçmişte vergi usulsüzlükleri ortaya çıkmıştı. Ancak işvereni Barcelona, olağanüstü performansı nedeniyle Arjantinli yıldıza cömertçe ödeme yapmaya devam ediyor. Toplam gelirinin 71,6 milyonluk kısmını kulübünden kazanıyor.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    Dünyanın en çok kazanan sporcuları

    1. Floyd Mayweather Jr.

    Evet, profesyonel boksörler tehlikeli bir hayat yaşıyor. Ve kariyerleri için çok fazlasını riske ediyor. Ancak bu, toplam acıyı fazlasıyla telafi ediyor görünüyor: Floyd Mayweather Jr.'ın, 2017 yılındaki kazancı 242.9 milyon euroya ulaştı. Bu haftada 4,6 milyon euro demek. Başka bir deyişle saat ücreti 27 bin 728 euro!

  • Frankreich, Paris: French Open, Tag 3: Serena Williams (picture-alliance/M. Yalcin)

    Dünyanın en çok kazanan sporcuları

    İlk 100'de kadın yok

    Kadın ve erkek sporcular eşit mi kazanıyor? Profesyonel sporlarda kesinlikle hayır! Forbes'un en yüksek ücreti alan ilk 100 listesinde kadın yok. Geçen yıl 51. sırada yer alan ve kızının doğumu nedeniyle ara veren Serana Williams'ın yıllık geliri 15,7 milyon euro oldu. Bu rakam 2017'de 24 milyon euroydu.


Fransa'nın orta saha oyuncusu Paul Pogba da Salı günü 1-0'lık bir skorla sonuçlanan Fransa-Almanya maçı ile ilgili düzenlenen bir basın toplantısında Şampiyonanın sponsorlarından olan bira üreticisi Heineken'in masada duran bir şişesini kaldırmıştı.   

 

SID / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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