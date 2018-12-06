 Romanya′dan Türkiye′nin iade talebine ret | DÜNYA | DW | 14.12.2018

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DÜNYA

Romanya'dan Türkiye'nin iade talebine ret

Türkiye'nin Zaman gazetesi Romanya bürosu çalışanı Kamil Demirkaya için iade talebi Bükreş mahkemesince reddedildi. Mahkeme iade için hukuki gerekçeler bulunmadığına hükmetti.

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer (picture alliance/imageBROKER)

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki temyiz mahkemesi Türk hükümetinin "terörist bir gruba üye olduğu" şüphesiyle iadesini talep ettiği Kamil Demirkaya hakkında karar verdi. Mahkeme, Türkiye'nin iade talebini reddetti.

Cuma günü kararını açıklayan mahkeme Demirkaya'nın iadesini gerektirecek hukuki gerekçeler olmadığı sonucuna vardı.

Türkiye'nin talebinin iade sözleşmesine uymadığına dikkat çeken savcılık da "iade talebi ideolojik ve siyasi nedenlere dayanmaktadır" şeklinde görüş bildirdi.

Türkiye'de "Fetullahçı Terör Örgütü-FETÖ" olarak tanımlanan Gülen yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle iadesi istenen 58 yaşındaki gazeteci, 5 Aralık tarihinde Türkiye’nin iade talebiyle ilgili olarak gözaltına alınmış ve Rumen savcılara ifade vermiş, "terörist bir gruba üye olduğu" suçlamasını reddetmişti. 

Zaman gazetesinin Romanya bürosunda çalışan ve iki yıldır bu ülkede yaşayan Demirkaya  kısa bir süre önce Romanya'ya iltica başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme kararı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Demirkaya, mahkemenin "bir sosyal gruba üye olmak suç değildir" gerekçesiyle iade talebini reddettiğini belirtti.

Demirkaya'nın Türkiye'nin talebi üzerine gözaltına alınması ülkede tepki çekmişti. Demirkaya'nın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan 7 bin kişi imza toplamış, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis davayı yakından takip ettiğini ifade etmişti. Muhalefette bulunan "Romanya'yı Kurtarmak için Birlik” partisi de hayatının tehlikeye girebileceği gerekçesiyle Demirkaya'nın Türkiye'ye iade edilmemesi gerektiğini açıklamıştı. Romanya 1 Ocak'ta Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını devralacak.

dpa/AP/MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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