Romanya'da Rusya yanlısı aday ilk turdan birinci çıktı

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapıldı. Seçimlerde favori gösterilen Batı yanlısı Başbakan Marcel Ciolacu, oyların yüzde 99'u sayılırken yüzde 19,16 ile ilk turda ancak üçüncü sırada yer aldı. Seçim sonuçlarının bu şekilde kesinleşmesi halinde Ciolacu ikinci turda yarışamayacak. Rusya yanlısı aşırı sağcı aday Calin Georgescu yüzde 22,94 ile ilk turdan birinci sırada çıkarken onu merkez sağın adayı Elena Lasconi takip etti.

Kamuoyu yoklamaları Sosyal Demokrat Partili Başbakan Ciolacu'yu seçim yarışında ilk sırada gösteriyordu. Seçim sonrası yapılan anketler de Ciolacu'nun önde olduğunu ortaya koymuştu.

Herhangi bir partiye bağlı olmayan Calin Georgescu, Ukrayna'ya yardımların durdurulmasını talep eden bir Tiktok kampanyasıyla son günlerde kamuoyunda adından söz ettirmişti. Georgescu Romanya'nın NATO üyeliğine de eleştirel bir yaklaşım sergiliyor. Aşırı sağcı siyasetçi sandıkların açılmasından sonra yaptığı açıklamada "Bu gece Rumen halkı barışı haykırdı. Ve çok yüksek sesle, aşırı yüksek sesle haykırdılar" ifadelerini kullandı.

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacak. Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen ülkede 1 Aralık tarihinde de parlamento seçimleri düzenlecek.

AFP, Reuters / EC, BK

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