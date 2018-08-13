 Romanya′da iktidar partisinin lideri hapse girdi | AVRUPA | DW | 27.05.2019

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AVRUPA

Romanya'da iktidar partisinin lideri hapse girdi

Romanya’da yolsuzluktan hüküm giyen iktidar partisi lideri Liviu Dragnea, üç buçuk yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.

Rumänien Liviu Dragnea (picture-alliance/AP/V. Ghirda)

Romanya’da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) Genel Başkanı Liviu Dragnea, hakkında görülen yolsuzluk davasında en üst mahkemenin de suçlu olduğuna hükmetmesinin ardından Pazartesi günü cezaevine girdi.

56 yaşındaki Dragnea 2006 ile 2012 yılları arasında, Teleorman İl Meclisi başkanlığı döneminde kendi partisinden iki kadını, usulsüz bir şekilde şehir idaresinde işe aldırdığı gerekçesiyle yargılanmış ve geçen yıl Haziran ayında suçlu bulunarak üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dragnea’nın temyize götürdüğü kararın en üst mahkeme tarafından onaylanmasının ardından Dragnea, başkent Bükreş yakınlarındaki cezaevine giderek emniyet birimlerine teslim oldu.

Tartışmalı yargı reformu

Ülkesinin en güçlü siyasetçilerinden biri olan Dragnea, daha önce hakkındaki suçlamaları reddederek kendi aleyhine bir komplo düzenlendiğini ve hakkında karar verecek olan hakimlere düşünülemeyecek kadar ağır bir baskı uygulandığını öne sürmüştü. Dragnea, partisi PSD’nin iktidara geldiği 2016 parlamento seçimlerinde de hile yaptığı gerekçesiyle yargılanarak suçlu bulunmuş ve bunun üzerine başbakanlık koltuğuna oturamamıştı.

Romanya yargı sisteminde, çok tartışılan ve yolsuzlukla mücadeleyi zorlaştıran yargı reformunun ardındaki isim olduğu belirtilen Dragnea, son dönemlerde Avrupa Birliği karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyordu. Avrupa Birliği de bir süre önce Romanya’ya, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleyi zorlaştıran maddeler içeren yargı reformunun yürürlüğe girmesi halinde, Bükreş’e yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

AFP,dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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