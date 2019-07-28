 Romanya′da hükümete istifa çağrısı | AVRUPA | DW | 11.08.2019

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AVRUPA

Romanya'da hükümete istifa çağrısı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te on binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı. Gösteriler, geçen sene polisin sert müdahalede bulunduğu hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde düzenlendi.

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Romanya'da on binlerce kişi başkent Bükreş'teki hükümet binasının önünde protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, yolsuzlukla suçlanan hükümeti istifaya çağırdı. Göstericiler ayrıca hükümetin, yolsuzlukla mücadele konusunda yargının elini zayıflatmaya çalıştığını savunuyor.

Rumen basını, "Hırsızlar defolun" sloganları atılan gösteriye yaklaşık 25 bin kişi katıldığını bildirdi.

Bükreş'te geçen yıl 10 Ağustos'ta aynı yerde düzenlenen gösterilere polis, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etmişti.

Yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı gösterilerde 450'den fazla kişi yaralanırken güvenlik güçleri hakkında 700 resmi şikayette bulunulmuştu. Ancak aradan geçen bir yılda emniyet müdürlerine yönelik bu soruşturmalardan herhangi bir sonuç çıkmadı.

Rumänien Bukarest Proteste gegen Regierung

Başkent Bükreş'teki protestolara on binlerce kişinin katıldığı bildiriliyor.

Hükümet güç kaybetti

Başbakan Viorica Dancila liderliğindeki Sosyal Demokrat hükümet ile sık sık görüş ayrılıkları yaşayan Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, geçen yılki olayları "trajedi" olarak nitelemişti. Merkez sağ görüşlü Iohannis, polise bu kez güç kullanmamaları için çağrıda bulunmuştu.

Sosyal Demokratlar liderliğindeki koalisyon geçen Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ağır yenilgiye uğramıştı. Son dönemde açık şekilde güç kaybeden partinin eski başkanı Liviu Dragnea aynı ay yolsuzluk suçundan hüküm giyerek 3,5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.

AFP/dpa,CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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