 Romanya′da hükümet karşıtı protestolarda yüzlerce yaralı | AVRUPA | DW | 11.08.2018

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AVRUPA

Romanya'da hükümet karşıtı protestolarda yüzlerce yaralı

Başkent Bükreş başta olmak üzere ülkede çeşitli kentlerde yolsuzluğa karşı düzenlenen protesto gösterilerine polis müdahalesi sert oldu. 400'den fazla yaralı var.

Romanya protestolar

En kalabalık protesto gösterileri başkent Bükreş'te yaşandı

Romanya'da başkent Bükreş başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen hükümet karşıtı protestolara polisin müdahalesi sonrası 400'den fazla insan yaralandı.

Genel olarak barışçıl bir havanın hâkim olduğu gösterilere Rumen yetkililerin ifadesiyle bazı noktalarda şiddetin karışmasıyla birlikte başlayan olaylarda taraflar birbirlerini suçladı.

Tazyikli su ve göz yaşartıcı bomba ile yapılan müdahaleler sırasında en az 24 polis memuru da yaralanırken, hükümet binalarının bulunduğu bölgede birçok kişi gözaltına alındı.

Resmi polis kayıtlarına göre Sosyal Demokrat Parti (PSD) hükümetini yolsuzlukla eleştiren yaklaşık 20 bin protestocu Bükreş'te gösteri yaptı. Başkent dışında Kaloşvar, Sibin, Braşov ve Temeşvar kentlerinde de protesto gösterileri düzenlendi.

Rumänien Bukarest Proteste gegen Regierung (Reuters/Inquam Photos/O. Ganea)

Cumhurbaşkanı'ndan tepki

Ağırlıklı olarak yurtdışında yaşayan Rumenler tarafından organize edilen gösterilere müdahaleyi sert bulduğunu açıklayan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis, "Çevik kuvvetin meydandaki insanların çoğuna karşı giriştiği kaba ve orantısız müdahaleyi sert bir şekilde kınıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca İçişleri Bakanı'nın yaşanan olaylara ilişkin ifade vermesi gerektiğini söyledi.

2017'den beri devam ediyor

Ülkedeki PSD hükümetini eleştiren protesto gösterileri, partinin iktidara geldiği 2017 yılından bu yana çeşitli aralıklarla düzenleniyor. Benzer gösteriler PSD'nin bir takım yolsuzluk suçlarını suç olmaktan kaldırma girişimi sonrası da yaşanmıştı.

Bu yıl başında ceza kanununda yapılmaya çalışılan bu değişiklikler AB Komisyonu ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından endişeyle karşılaşmıştı. Değişikliklere yapılan itirazlar halen Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

Rumänien Bukarest Proteste gegen die Regierung (Reuters/Inquam Photos/Oc. Ganea)

Avrupa Birliği üyesi olan Romanya, Birlik içinde en fazla yolsuzluğun yaşandığı üyeler arasında üst sıralarda ve dolayısıyla yargı sistemi Brüksel'in yakın takibi altında.

Aynı zamanda AB içindeki en az gelişmiş ülkelerden bir tanesi olan yaklaşık 20 milyon nüfuslu Romanya, ülkedeki ekonomik imkânsızlıklardan dolayı yurtdışına göç veriyor.

Dünya Bankası'nın tahminlerine göre 3 ila 5 milyon Rumen AB içindeki diğer ülkelerde yaşıyor ve her yıl ülkelerine gönderdikleri para Romanya için büyük önem taşıyor.

DW,rtr,dpa,AP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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