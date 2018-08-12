 Romanya′da göstericilere müdahaleye soruşturma | AVRUPA | DW | 14.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Romanya'da göstericilere müdahaleye soruşturma

Romanya'daki protesto gösterilerine sert müdahalede bulunan güvenlik kuvvetleri hakkında soruşturma başlatıldı. Devlet Başkanı Johannis sert müdahaleyi kınadı.

default

Romanya'daki hükümet karşıtlarının protesto gösterilerine polisin yoğun müdahalede bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Romanya Devlet Başkanı Klaus Johannis sorumluların "tespit edilip derhal cezalandırılmalarını" istedi. Cuma günkü hükümeti ve yolsuzluğu protesto gösterileri sırasında 450 kişi yaralanmıştı. Gösteriler hafta başında da devam etti.

Önerdiğimiz linkler

Romanya’daki yolsuzluk karşıtı gösteriler Cumartesi gecesi de sürdü. Hükümetin istifaya çağrıldığı gösterilerin ilk gününde 400’den fazla protestocu yaralanmıştı. (12.08.2018)

Başkent Bükreş başta olmak üzere ülkede çeşitli kentlerde yolsuzluğa karşı düzenlenen protesto gösterilerine polis müdahalesi sert oldu. 400'den fazla yaralı var. (11.08.2018)

Savcılıktan yapılan açıklamada şimdiye kadar 30 suç duyurusunda bulunulduğu ve "yasaları ihlal ettiklerinden şüphe edilenlerin ifadesinin alınacağı" belirtildi. Soruşturmada polis kimlikleri ile olay yerinde polis, medya mensupları ve göstericiler tarafından çekilen filmlerin değerlendirmeye alınacağı açıklandı.

80 bin kişinin katıldığı Cuma günkü protesto gösterisine polis göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etmiş ve polis yetkilileri "şiddete başvuran göstericilere karşı orantılı müdahalede bulunulduğunu" duyurmuştu. Polisin açıklamasında aralarında futbol holiganlarının da bulunduğu onlarca göstericinin güvenlik görevlilerine dolu su şişeleri ve taşla saldırdıkları belirtildi Cumartesi ve Pazar günleri de binlerce Rumen protesto gösterisi düzenledi.

Pazartesi akşamı Bükreş'te düzenlenen gösteriye 2 bin dolayında eylemci katıldı. Bir gösterici "mesai günlerinde sayının azalmasının normal olduğunu" belirtti ve hükümet binasını işaret ederek "işe yaramazların parasının çalışanların vergileriyle karşılandığını" söyledi.

Yolsuzluk ve işsizlik

Hükümetle arası açık olan Romanya Devlet Başkanı Johannis televizyondan yaptığı konuşmada "göstericilere kaba kuvvetle müdahale edilmesini" bir kez daha kınadı. Johannis "bir Avrupa Birliği ülkesinde masum insanlara, gazetecilere, kadınlara ve çocuklara saldırılmasının tasavvur edilemeyeceğini" söyledi.

İktidardaki sosyal demokratlar yolsuzlukla mücadele yasasını hafifleştirmek ve yargıyı yeniden yapılandırmak istiyor. Yasaya karşı olanlar "zaten Avrupa Birliği'nin en çok yolsuzluk yapılan ülkelerinden biri olan Romanya'da yolsuzluğun daha da kolaylaştırılmak istendiğini" belirtiyorlar.

Ülkedeki huzursuzlukta yüksek işsizlik de rol oynuyor. Son 15 yılda 4 milyon Rumen geçimini başka ülkelerde sağlama umuduyla Romanya'dan ayrılmıştı. Romanya'da ortalama aylık gelir 520 euroyu geçmiyor. Protesto gösterilerine katılanların önemli bir bölümü dış ülkelerden gelmişti.

Video izle 00:54
Şimdi canlı
00:54 dk

Rumenler yolsuzluğa karşı sokakta

DW,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Rumenler yolsuzluğa karşı sokakta  

Benzer içerik

Rumänien Großkundgebung in Bukarest

Romanya’da göstericiler ikinci gün de sokaktaydı 12.08.2018

Romanya’daki yolsuzluk karşıtı gösteriler Cumartesi gecesi de sürdü. Hükümetin istifaya çağrıldığı gösterilerin ilk gününde 400’den fazla protestocu yaralanmıştı.

Rumänien Anti-Regierungsproteste in Bukarest

Romanya'da hükümet karşıtı protestolarda yüzlerce yaralı 11.08.2018

Başkent Bükreş başta olmak üzere ülkede çeşitli kentlerde yolsuzluğa karşı düzenlenen protesto gösterilerine polis müdahalesi sert oldu. 400'den fazla yaralı var.

Rumenler yolsuzluğa karşı sokakta 13.08.2018

Romanya'nın başkenti Bükreş başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde binlerce kişi hafta sonunda yolsuzluğa karşı sokağa çıktı. Vatandaşlar Sosyal Demokrat Parti (PSD) hükümetine istifa çağrısı yaptı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov

Rusya: Ulusal para birimiyle ticaret için hazırlık gerekiyor

Moskova, Rusya ile ticarette ulusal para birimleri kullanmaya hazırlandıklarını açıklayan Erdoğan'ın sözlerine "sıcak bakıyoruz ancak detaylı hazırlık gerek" yanıtını verdi. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 