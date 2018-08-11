Romanya’da göstericiler ikinci gün de sokaktaydı

Romanya'da başta Bükreş olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde de devam etti. Ülkedeki yolsuzluklara karşı Cuma günü düzenlenen ve polis müdahalesi sonucunda yüzlerce göstericinin yaralandığı eylemlerden sonra binlerce kişi Cumartesi gecesi de sokaklardaydı.

Başkent Bükreş'te 40 bin kadar gösterici hükümet binalarının önünde toplanarak yolsuzlukla suçladıkları Sosyal Demokrat Parti (PSD) hükümetini istifaya çağırdı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşayan ancak PSD hükümetine tepkilerini göstermek için eylemlere katılan çok sayıda Rumen'in de aralarında bulunduğu protestocular, gösterilerde Romanya ve Avrupa Birliği (AB) bayrağı sallayıp vuvuzela çaldı. Başkent dışında Romanya’nın Kaloşvar, Sibin, Braşov ve Temeşvar kentlerinde de binlerce insan Cuma gününün ardından Cumartesi günü de protesto gösterileri düzenledi.

Bükreş’te Cuma günü yapılan yolsuzluk karşıtı protestolarda polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesi sonrası 400’den fazla eylemci yaralanmış, yaklaşık 30 gösterici de gözaltına alınmıştı. Yüz bin kişinin katıldığı gösterilere yapılan müdahale sırasında 35 kadar polisin de yaralandığı aktarılmıştı. Rumen yetkililerin ifadesine göre, genel olarak barışçıl bir havanın hâkim olduğu gösterilere bazı noktalarda şiddetin karışmasıyla birlikte olaylar başlamıştı. Taraflar çıkan olaylardan ötürü birbirini suçluyor.

2017'den bu yana devam eden eylemler

Romanya'da yolsuzluk karşıtı gösteriler Sosyal Demokratların iktidara geldiği 2017 yılından bu yana ara ara düzenleniyor. Benzer gösteriler PSD'nin bir takım yolsuzluk suçlarını suç olmaktan çıkarma girişimi sonrası da yaşanmıştı. Yapılan itirazlar nedeniyle hâlen Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilen bu düzenleme, Avrupa Komisyonu ve ABD Dışişleri Bakanlığının da eleştirisine neden olmuştu.

PSD’nin lideri ve Romanya meclisinin alt kanadının başkanı olan Liviu Dragnea, Haziran ayında görevi kötüye kullanmaya teşvik suçundan üç buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti. Yapılan itiraz nedeniyle bu karar henüz kesinleşmedi.

AFP,rtr,dpa/DÇÜ,CÖ

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