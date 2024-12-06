Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turu iptal edildi

Romanya'da Anayasa Mahkemesi 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptal ederek seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. İlk turu Rusya yanlısı aşırı sağcı aday Calin Georgescu kazanmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin Cuma günü açıkladığı kararında, bütün seçim prosedürünün tekrarlanması gerektiği belirtilerek, "Romanya Cumhurbaşkanı seçim prosedürünü tamamen yeniden başlatlacaktır" açıklamasında bulunuldu.

Mahkeme karara gerekçe olarak "seçim sürecinin doğruluğunu ve yasallığını sağlamak" olarak açıkladı. Yargıçlar kararı, Romanya gizli servisinin ülkenin "agresif bir Rus hibrid saldırısının" hedefi haline geldiği yönündeki ifşaatlarına dayandırdı. Mahkeme gerekçeli kararı daha sonra açıklayacak. Seçimlerin ne zaman tekrarlanacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

İlk tur seçimleri kazanan Calin Georgescu açıklama yaparken. (Arşiv) Fotoğraf: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Rusya yanlısı Georgescu ilk turu kazanmıştı

AB ve NATO üyesi Romanya'da Georgescu'nun ilk tur seçimleri kazanması büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Georgescu'nun, TikTok sosyal medya hesapları üzerinden yürüttüğü seçim kampanyasında bazı "koordineli hesaplarla" tanıtımının yapıldığı ve Rusya'nın seçimleri etkilemeye çalıştığı iddia ediliyor.

Rumen istihbarat örgütü SIE'den yapılan açıklamada ise Georgescu'nun başarısının ardında Rusya tarafından yönlendirilen manipülasyonların bulunduğu belirtildi. Başsavcılık da soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Muhafazakar aday Elena Lasconi ilk turda ikinci gelmeyi başarmıştı. Fotoğraf: Ovidiu Micsik/Inquam/REUTERS

Seçim sonuçları iptal edilmemiş olsaydı bu Pazar günü ikinci tur seçimler yapılacaktı. Georgescu ikinci turda merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi ile yarışacaktı.

Georgescu ilk turda oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi ise yüzde 19,17'sini almıştı.

Yurt dışında yaşayan Romanyalı seçmenler ise seçimden iki gün önce, Cuma günü sandık başına gidecekti. Romanya'nın yurt dışında 35 bin kadar seçmeni bulunuyor.

Reuters,AFP,KNA,epd/TY,BK

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