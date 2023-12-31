Romanya ve Bulgaristan Schengen Bölgesi'ne katıldı

Üye ülkelerin vatandaşlarının sınır kontrollerine tabi olmaksızın Avrupa’da serbestçe dolaşımını sağlayan Schengen Bölgesi genişliyor. Avrupa Birliği (AB), Cumartesi günü açıkladığı kararla söz konusu bölgeye Romanya ve Bulgaristan'ın da eklenmesine yeşil ışık yaktı. İspanya AB Dönem Konsey Başkanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada iki ülkenin de artık Schengen üyesi olacağı belirtilerek, hava ve deniz iç sınır kontrollerinin bu ülkeler için Mart 2024 itibarıyla kalkacağı kaydedildi. Kara sınır kontrollerinin kaldırılma tarihine ise daha sonra karar verilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu gelişmenin hem iki yeni üye hem de Schengen Bölgesi için "ileriye doğru atılmış önemli bir adım" olduğunu ifade etti. Bu başarının iki ülkenin azim ve kararlılığının yanı sıra sıkı çalışmalarının ürünü olduğunu söyleyen Von der Leyen, tüm AB üyelerinin hazır olduklarında Schengen Bölgesi'ne tam üye olacaklarını; bunun bir hak olduğu kadar zorunluluk da olduğunu kaydetti.

Şimdiye kadar 23 AB ülkesinin yanı sıra İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre’nin üyesi olduğu Schengen Bölgesi, yaklaşık 400 milyon Avrupa vatandaşı için sınırları kaldırıyor. Romanya ve Bulgaristan ise, yeni üyelerin yalnızca oybirliğiyle kabul edildiği Schengen’e dahil olmayı 2011’den beri bekliyordu. Ancak iki ülkenin üyeliği özellikle Avusturya engeline takılıyordu. AB’nin sınırlarının daha iyi korunmasını talep eden Viyana, itirazına gerekçe olarak Balkan rotasındaki düzensiz göç yoğunluğunu gösteriyordu. Hollanda da Bulgaristan’ın Schengen’e dahil olmasına karşı çıkıyordu.

Avusturya, Aralık ayı başında Brüksel’in AB’nin dış sınırlarını daha sıkı kontrollerle güçlendirmesi karşılığında iki ülkeyle hava trafiğindeki kontrollerin kaldırılabileceğini kaydetmişti.

2007 yılında AB’ye üye olan Romanya ve Bulgaristan, geçen Eylül ayına kadar yolsuzluk ve organize suçlar nedeniyle Birlik tarafından özel gözetim altında tutuluyordu.

DPA,AFP/SÖ,TY

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