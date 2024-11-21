Romanya ABD'den 32 adet F-35 satın alıyor

NATO ve Rusya arasında gerilimin tırmandığı dönemde İttifak'ın doğu kanadında stratejik önemi giderek artan Romanya'nın ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı alacağı açıklandı.

Bugün düzenlenen imza töreninde konuşan Başbakan Marcel Ciolacu, satın alınan F-35'lerin Romanya'nın savunma kabiliyetini önemli ölçüde güçlendireceğini belirterek teslimatın 2030'ların başlarında başlamasını beklediklerini kaydetti. Ciolacu, "Maalesef mevcut jeopolitik durum, hem ittifak hem de ulusal düzlemde caydırıcı ve inandırıcı savunma kabiliyetlerine duyulan ani ihtiyacı ortaya koymaktadır" dedi.

İmza töreninde konuşan ABD'nin Romanya Büyükelçisi Kathleen Kavalec de "Romanya'nın F-35 satın alma kararı, kolektif güvenliğimiz açısından çok önemli bir katkıdır" diye konuştu.

F-16'lar 2034'ten itibaren emekliye ayrılacak

Maliyeti 6,5 milyar doları bulması beklenen ve parlamentodan onay alan anlaşmanın ülke tarihindeki en pahalı askerî satın alım olacağı belirtiliyor. Rumen Hava Kuvvetleri'nde şu an kullanılan F-16'ların 2034 yılından başlayarak 2040'a kadar emekliye ayrılması planlanıyor. Sovyet döneminden kalma Mig-21 LanceR'lerin emekliye ayrılmasına geçen yıl başlanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Romanya'da F-35A modeli savaş uçağı ve donanımın satışını Eylül ayında onaylamıştı. Romanya Eylül ayı sonunda ordusunun modernizasyonu için ABD ile 920 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atmıştı. Ülke, askerî harcamalarını GSYİH'sının yüzde 2,5'ine yükseltmeyi hedefliyor.

F-35 alan 20'nci ülke oldu

Almanya, Polonya ve Finlandiya'nın ardından Romanya son yıllarda filosuna F-35 katma kararı alan son Avrupa ülkesi oldu. F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin şirketi, Romanya'nın "F-35 küresel ittifakının 20'nci üyesi olduğunu" duyurdu. Şirket verilerine göre şu an dünya çapında bini aşkın F-35 kullanımda bulunuyor.

Romanya'da geçen yıl Eylül ayında açılan F-16 eğitim merkezinde Ukraynalı pilotların eğitimine başlanmıştı. Beş bini aşkın yabancı askere ev sahipliği yapan Romanya, NATO'nun güneydoğu kanadında en büyük askerî gücün bulunduğu ülke konumunda.

ABD, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri satın almasına tepki olarak Türkiye'yi ortak ülke olduğu F-35 projesinden çıkarmıştı.

AFP/BK,TY

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