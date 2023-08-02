Nazi kurbanı Roman ve Sintiler anıldı

Avrupa Roman ve Sintileri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende, azınlıklara karşı devam eden ayrımcılığın yanı sıra Avrupa'da yükselen ırkçı ideolojilerin yarattığı tehlike de dile getirildi.

Avrupa Sinti ve Roman Soykırımı'nı Anma Günü nedeniyle Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda Sinti ve Roman Polonya'da bulunan ve Nazilerin yaklaşık 4 bin 500 Sinti ve Roman'ı katlettiği Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı'nda bir araya geldi. Törende Nazi Almanyası'nda öldürülen kurbanları anmanın yanı sıra, Avrupa ülkelerinde Roman ve Sintilere karşı hala devam eden ayrımcılığa ve yeniden yükselişe geçen ırkçı ideolojilere karşı uyarıda bulunuldu.

Almanya Sinti ve Romanlar Merkez Konseyi Başkanı Romani Rose, pek çok Doğu Avrupa ülkesinde hala Romanların apartheid benzeri koşullarda yaşadığına dikkat çekti. Rose, Avrupa Birliği'nin (AB) antisemitizme olduğu kadar antiziganizme de önem atfetmesi gerektiğini kaydeden Rose, Almanya'da eyaletlerin İçişleri Bakanlarına da çağrıda bulunarak, Nazi Almanyası'nda ve sonrasındaki polis adaletsizliğini araştırmalarını istedi.

"Avrupa azınlıkları korumakla yükümlü"

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth da, Roman ve Sintilerin hala yaşamın pek çok alanından dışlandığına ve ırkçılığa maruz kaldıklarına dikkat çekti. Bu mağdur grubun, uzun bir süre adeta yok sayıldığını belirten Bakan, "Sinti ve Romanların tarihine ve çok yönlü kültürüne ilişkin de daha fazla bilgiye ihtiyacımız var" diye konuştu.

Almanya Sinti ve Romanlar Merkez Konseyi Başkanı Romani Rose, anziganizmle mücadele çağrısı yaptı. Fotoğraf: Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma / Jarosław Praszkiewicz

Etkinlikte konuşan Federal Hükümetin Antiziganizmle Mücadele Sorumlusu Mehmet Daimagüler, Almanya'da Roman ve Sintilere yönelik ayrımcılığın devam etmesini eleştirerek, "Kurbanlara saygı duyup onların çocuklarını, torunlarını ve torunlarının torunlarını hor göremeyiz" dedi.

Anma günü vesilesiyle AB Komisyonu da Roman ve Sintiler için azınlıkları koruma çağrısında bulundu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın burada yaşayan azınlıkları ırkçılık ve ayrımcılığa karşı korumakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Von der Leyen, tüm üye devletlere Roman ve Sintiler için "eşitlik, entegrasyon ve topluma katılımın önünü açmaya" çağırdı.

Yaklaşık 500 bin Roman ve Sinti katledildi

2015'te Avrupa Parlamentosu 2 Ağustos'u "Avrupa Roman ve Sinti Soykırımı'nı Anma Günü" ilan etmişti. 2 Ağustos 1944'te Nazi milis gücü SS, Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki sözde "Çingene aile kampını" tasfiye etmeye başlamıştı. Kampta kalan yaklaşık 4 bin 300 Sinti ve Roman buradaki gaz odalarında öldürüldü. Nazi Almanyası'nda katledilen Roman ve Sintilerin toplam sayısı ise yaklaşık 500 bin olarak kayıtlara geçmişti.

DW/SÖ,TY

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