Roma'da silahlı saldırı: Üç kadın yaşamını yitirdi

İtalya’nın başkenti Roma’da silahlı bir saldırgan apartman sakinlerinin toplantısını basarak üç kadını öldürdü, dört kişiyi de yaraladı. Ölenlerden birinin Başbakan Meloni'nin arkadaşı olduğu açıklandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da silahlı bir saldırgan Pazar günü oturduğu apartmanın sakinlerinin yaptığı toplantıya katılan üç kadını öldürdü, dört kişiyi de yaraladı. Polisin yakaladığı 57 yaşındaki zanlının, silahını daha önce atış poligonunda kullandığı bildirildi. Zanlının, Kasım ayında internet üzerinden yaptığı paylaşımlarda, apartman yönetimiyle sorunlar yaşadığını ve oturduğu daireden çıkarılmak istendiğini yazdığı belirtildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Fotoğraf: Roberto Monaldo/LaPresse/AP/picture alliance

Saldırıda yaşamını yitirenlerden birinin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yakın arkadaşı olduğu açıklandı. 50 yaşındaki Nicoletta Golisano'nun 10 yaşında bir çocuğunun olduğu, muhasebeci olması sebebiyle apartman toplantısına katıldığı kaydedildi.

Başbakan Meloni dün akşam Facebook hesabından, "Nicoletta iyi bir anne, samimi ve dürüst bir arkadaş, güçlü ama aynı zamanda kırılgan bir kadındı" paylaşımında bulundu. Meloni hesabında arkadaşı ile bir partide çekilmiş fotoğrafı da paylaştı.

AFP / HT,SÖ