Rojava seçimleri bir kez daha ertelendi

Suriye'nin kuzeyinde, SDG kontrolündeki Rojava'da yapılması planlanan, Ankara'nın tepki gösterdiği yerel seçimler ikinci kez ertelendi.

Ankara'nın sert şekilde itiraz ettiği, ABD'nin de yeşil ışık yakmadığı Rojava seçimleri ikinci kez ertelendi. Sandıkların Ağustos ayında kurulmasının planlandığı duyuruldu ancak net bir tarih paylaşılmadı.

Türkiye'nin terör örgütü saydığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgede ilk başta Mayıs'ta yapılması hedeflenen seçimler, daha önce de "hazırlıkların tamamlanamadığı" gerekçesiyle 11 Haziran'a ertelenmişti.

Rojava'daki yönetimden yapılan açıklamada, kararın seçime katılacak partilerin talebiyle alındığı vurgulandı, bu yolla hazırlıklar için taraflara fazladan zaman sağlandığı belirtildi. Ayrıca, seçimlere yönelik gözlem ve denetlenme faaliyetleri için uluslararası kuruluşların da yeterli zamanı kazandığına dikkat çekildi.

Türkiye müdahale sinyali vermişti

ABD geçen ay yaptığı açıklamada, "serbest, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçimler için koşulların oluşmadığını" söyleyerek süreçle arasına mesafe koymuştu.

Ankara, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit" olarak gördüğü seçimlerde ısrar edilmesi halinde askeri müdahale sinyali vermişti. Seçimleri "teröristan kurma girişimi" olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gerekirse "harekete geçmekten çekinmeyeceklerini" söylerken; Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Böyle bir oldubittiye izin vermeyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Erbil merkezli medya kuruluşu Rudaw'a demeç veren Suriye Kürt Sol Demokrat Partisi yöneticisi Salih Gado, ABD ve Fransa'yı seçimler lehine güçlü tavır almadıkları için eleştirdi. Gado'nun partisinin de yer aldığı Rojava idaresinden yapılan erteleme açıklamasında, "Seçimler, Rojava halkının meşru hakkıdır" denildi.

Bölgede seçimlere katılma yeterliliğine sahip yaklaşık 3 milyon kişi bulunduğu belirtiliyor.

Daha önce seçimlere çoğu SDG'ye yakın 30 siyasi partinin katılacağı belirtilmişti. Mesud Barzani'nin başkanı olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne yakın Suriye Kürt Ulusal Konseyi ise seçimleri boykot kararı almıştı.

DW / MUK,EC

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