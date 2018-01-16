 Rohingya kadınları için yardım çağrısı | DÜNYA | DW | 20.08.2018

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DÜNYA

Rohingya kadınları için yardım çağrısı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Bangladeş'teki Rohingya kadın mültecilerin sağlık sorunları ve cinsel istismar tehdidi altında bulunduklarını ve ihtiyaç duydukları malzemelere erişimleri olmadığını açıkladı.

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İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Rohingya kadın mültecilerin ciddi sağlık sorunları ve cinsel istismar tehdidi altında bulunduklarını açıkladı. Kurum, Bangladeş'teki kamplarda bulunan mülteci kadınlar ve kız çocuklarına daha fazla yardım malzemesi ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Oxfam'da uzman olarak görev yapan Dorothy Sang Berlin'de yaptığı açıklamada, kız çocukları ve kadınların Bangladeş'teki aşırı kalabalık kamplarda hijyen sorunu yaşadığını ve cinsel şiddet karşısında korumasız olduklarını belirtti. Sang, "Rohingya mülteci krizinin meydana gelme hızı, çok sayıda geçici yardım tesisinin aceleyle kurulmasına ve kadınların spesifik ihtiyaçlarının dikkate alınmamasına yol açtı" dedi.

Tuvalete gitmekten kaçınıyorlar

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Oxfam, 482 hanenin kadın üyeleriyle bir anket düzenledi. Kurumun elde ettiği veriler, kadınların üçte birinin su almak ya da tuvalet ve duşları kullanma noktasında kendilerini güvensiz ya da huzursuz hissettiklerini ortaya koydu. Ankete katılan kadınlar, kamplardaki birçok tuvaletin çatısı ya da kapatılabilir kapısı olmadığını belirterek bunun cinsel istismar riskini artırdığını dile getirdi.

Diğer yandan çok sayıda kadın mülteci, tuvaleti daha az kullanmak için az yiyip içtiklerini ya da acil ihtiyaçlarını kulübe ya da çadırlarının yakınında giderdiklerini ifade etti. Kamplarda yaşayan kadınların yarısı ve kız çocuklarının dörtte üçü, adet günlerinde gerek duydukları hijyen malzemelerinin mevcut olmamasından yakındı.

Bangladeş'teki kamplarda, her hafta cinsiyet gerekçeli yüzlerce şiddet vakasıyla ilgili şikayette bulunulduğu belirtildi. Mülteci kamplarındaki her altı aileden birinin, eşleri kaybolduğu ya da öldüğü için yalnız anneler tarafından idare edildiği kaydedildi.

Yaklaşık bir yıl önce 700 bini aşkın Rohingya Müslümanı, Myanmar ordusu tarafından kendilerine uygulanan şiddet nedeniyle komşu Bangladeş'e kaçmıştı. Yüzyıllardır halkının çoğunluğu Budist olan Myanmar'da yaşayan Rohingya Müslümanları, devlet tarafından resmi bir azınlık olarak tanınmıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ise Myanmar ordusunu bölgede "etnik temizlik" uygulamakla suçluyor.

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Rohingyaların fotoğraflardaki acı kareleri

dpa,BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Bangladeş'teki Rohingya kadın mültecilerin sağlık sorunları ve cinsel istismar tehdidi altında bulunduklarını ve ihtiyaç duydukları malzemelere erişimleri olmadığını açıkladı.  

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