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Rodos'ta yangın nedeniyle on binler tahliye ediliyor

2 saat önce

Yunanistan'ın turistik adası Rodos'taki yangın kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüdü. Ada'da 30 bin kişinin tahliye edildigi açıklandı. Bugün de ülkenin pek çok bölgesinde orman yangını alarmı verildi.

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Rodos Adası'nda yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Rodos Adası'nda yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Fotoğraf: Lefteris Damianidis/InTime News/AP/picture alliance

Yunanistan'ın popüler turistik yerlerinden Rodos Adası'nda devam eden orman yangınları nedeniyle Yunan hükümeti şimdiye kadar 30 bin kişinin köylerden ve otellerden tahliye edildiğini açıkladı. 2 binden fazla kişinin sahillerden deniz yoluyla güvenli bölgelere götürüldüğü bildiriliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, yapılan tahliye operasyonunun şimdiye kadar ülke tarihinde gerçekleşen en kapsamlı kurtarma operasyonu olduğu belirtildi. Tahliye edilenlerin Ada'nın kuzeyindeki okullar, spor salonları, feribotlar ve çevre sakinlerinin konutlarına yerleştirildiği belirtiliyor.

Şimdiye kadar emniyet amacıyla 12 köyün ve çok sayıda turistik otelin boşaltıldığı bildirildi. En çok tahliyenin turistlerin en sevdiği beldelerden olan Lindos'tan yapıldığı açıklandı.

ERT televizyon kanalı, kimlik ve pasaport belgesi yangın nedeniyle yanında olmayanların da bölgeden ayrılabilmesi için Rodos Adası Havalimanı'nda acil masa kurulduğunu duyurdu.

Bölgedeki sorumlu itfaiye sözcüsü Vasilis Vatrakoyiannis, alevlerin bugün öglen saatlerinden itibaren yayılmasından endişe edildiğini açıkladı. Resmi makamların tahminlerine göre Rodos Adası'ndaki yangın söndürme çalışmaları günlerce sürebilir.

Griechenland I Waldbrände
Fotoğraf: Rodos/AP/picture alliance

Kuvvetli rüzgar yangının yayılmasına yol açıyor

Rodos ormanlarında çıkan yangın yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Perşembe günü kontrol altına alındığı açıklandıysa da dün etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin yeniden hızla çevre köylere ve turistik bölgelere ilerlediği haber veriliyor. Devam eden kuvvetli rüzgar nedeniyle bugün de bölgedeki kritik drumda iyileşme beklenmiyor.

Yunanistan Sivil Savunma Dairesi, ülke genelinde yüksek orman yangını tehlikesi bulunduğunu belirterek uyarılarda bulundu. En üst seviyedeki alarm Rodos dışında Atina, ülkenin orta bölgesi, batısı ve Mora Yarımadası'nın kuzey doğusu ile Eğriboz Adası için geçerli. Yunan İtfaiye Teşkilatı'nın bildirdiğine göre ülkede sadece son 24 saatte 46 yeni orman yangının başladığı tespit edildi.

Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Yunanistan'da da günlerdir hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Öncesinde de uzun süredir aşırı sıcaklar ve kuraklık ülkeye damgasını vurdu.

AFP,dpa / ETO,EC

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