Roboskili aileler Kılıçdaroğlu'ndan adalet istedi

Geçen Şubat ayında helalleşme buluşmaları kapsamında 28 Şubat mağdurlarıyla görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı (Roboski) Köyü'ndeydi. Kılıçdaroğlu'nun gelişi öncesinde köyde hazırlıklar yapıldı, jandarma ve polis özel harekât timleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Roboski'ye gelen Kılıçdaroğlu, 2011 yılında sınır ticareti için kaçak yollarla gittikleri Irak'tan dönerken savaş uçaklarının bombardımanı sonucu hayatını kaybeden 34 vatandaşın ailesiyle görüştü.

"Roboski'ye adalet gelmedi"

Kılıçdaroğlu'nun gelişi öncesinde Roboskili aileler hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarıyla bir evin bahçesinde toplandı. Bombardımanda oğlu Nadir Alma'yı kaybeden 55 yaşındaki Azime Alma, Kılıçdaroğlu'nun gelişini duyup alana ilk gelenlerdendi. 11 yıldır her gün aynı acıyı çektiğini söyleyen Alma, Roboski'ye adalet gelmediği için acılarının bir türlü hafiflemediğini söylüyor. Alma, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden memnundu:

"CHP 11 yıldır bize sahip çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan isteğimiz Roboski'ye adalet gelsin. Davamızı takip etsin. Bu katliam yapıldı. Bizim çocuklarımızın bir suçu, günahı yoktu. Bir torba şeker, bir bidon mazot için canlarını verdiler."

Roboski'de 11 yıldır dinmeyen matem devam ediyor. 28 Aralık 2011 gecesi sınır ticareti için Irak'a giden ve geri dönüşte savaş uçaklarının bombardımanıyla hayatını kaybeden 34 kişinin acısı da ilk günkü gibi taze. Olayın üzerinden geçen 11 yıl Roboski'de ne acıları dindirdi ne yaraların kabuk bağlamasına yetti. Köyde o günden beri düğün yapılmıyor, rengârenk yöresel kıyafetler giyen kadınlar, siyah giysilerini hiç çıkarmıyor. Cadde ve sokakları genellikle boş olan köyde ölüm sessizliği var. Irak sınırında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle artık kaçağa gidilemiyor. Tarım ve hayvancılığın olmadığı bölgede, köylüler kaderleriyle baş başa kaldı. İşsiz gençlerin bir kısmı korucu olmayı kabul etti, kalanı da batıya göç etti.

Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

"CHP'den başkası aydınlatamaz"

Roboski ile ilgili daha önce defalarca sözler verildi, açıklamalar yapıldı. Ancak olayın failleri bir türlü yargı önüne çıkarılmadı. 11 yıldır adalet arayan Roboskili aileler bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Bombardımanda hayatını kaybeden Mehmet Ali Tosun'un babası Zeki Tosun, ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanına oturdu, yaşadıklarını bir bir anlattı.

AKP hükümetinin Roboski olayını bilerek örtbas ettiğini söyleyen Tosun, Kılıçdaroğlu'ndan beklentilerinin ise olayın aydınlatılması olduğunu söyledi. Faillerin adalet önüne çıkarılmasının en büyük istekleri olduğunu ifade eden Tosun, "Benim tahminime göre Türkiye'de bir kişi Roboski katliamını aydınlatacaksa, CHP'den başka bir parti bunu yapamaz. Kılıçdaroğlu bunda kararlıdır. Ona ve arkadaşlarına biz inanıyoruz. Bu davayı çözeceğine inanıyoruz" dedi.

"Olay aydınlatıldıktan sonra adalet sağlanır"

Selvi ve Kemal Kılıçdaroğlu, Roboskili ailelerle yaklaşık bir saat boyunca görüştü, dertlerini dinledi. Çocuklarını kaybeden anneleri dikkatle dinleyen Kılıçdaroğlu, iktidarları döneminde bu olayın en net şekilde aydınlatılacağı sözünü verdi.

Görüşmeden sonra kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Roboski'de acının hâlâ dinmediğini belirterek ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi gerektiğini ifade etti. "Bu olayı aydınlatacağımıza dair söz vermek için buraya geldim" diyen Kılıçdaroğlu, ancak olay aydınlatıldıktan sonra adaletin sağlanacağını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Ölenler geri gelemeyecek, ben bunun farkındayım. Hepimiz de biliyoruz zaten. Ama bir şekliyle annelerin acılarının dindirilmesi lazım. Anneler evlat acısıyla hâlâ yaşıyorlar ve adalet istiyorlar bizden. Biz bu adaleti sağlayacağız. Adaleti sağlamak bizim görevimizdir" diye de devam etti.

Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

"Oğlum Serhat'ı paramparça ettiler"

Roboskili anneler her sabah çocuklarının mezarlarına gidiyor, dolayısıyla da o kara günle yüzleşiyor. Bombardımanda hayatını kaybeden Serhat Encü'nün annesi Halime Encü de bugün oğlunun mezarına gittikten sonra Kılıçdaroğlu'nu görmeye gelmiş. Encü'nün de isteği diğer annelerden farklı değil:

"Tek isteğimiz Roboski'ye adalet gelsin. Oğlum Serhat'ı ekmek parası için paramparça ettiler. Şimdi de diğer oğlumu 4 yıldır hapise atmışlar. Kılıçdaroğlu'ndan rica ediyorum, bütün Türk devletinden rica ediyorum, adalet istiyorum. Vicdanı olan herkese inancımız var. Vicdanı olan herkese, Kılıçdaroğlu olursa, kim olursa olsun. Vicdanı, adaleti varsa Roboski'ye adalet getirsin."

Roboski ziyaretinin siyasi etkisi olur mu?

Kılıçdaroğlu'nun Roboski'ye yaptığı ziyaret her ne kadar "helalleşme buluşmaları" kapsamında yapılsa da bölgede siyasi etkileri de konuşulmaya başlandı. CHP liderinin son zamanlarda yaptığı açılımların parçası olarak görülen ziyaretin önemli bir amacı da seçim öncesi Kürt seçmenin desteğini almak olarak yorumlanıyor. Bunun en büyük sebebi ise Roboski olayının halen tüm Kürtler tarafından bir yas olarak görülmesi ve bu konudaki hassasiyetin devam etmesi.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin siyasi etkisi önümüzdeki süreçte Kürt seçmene yönelik atacağı yeni adımlarla daha net görülebilecek.