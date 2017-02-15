Robert Koch Enstitüsü'nden beşinci dalga uyarısı

Koronavirüs salgınında dördüncü dalga ile mücadele eden Almanya'da, Robert Koch Ensitüsü'nün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, önlemler etkili bir şekilde hızla hayata geçirilmezse ülkede beşinci bir dalganın gelebileceği uyarısında bulundu.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Wieler, "Temasın azaltılması ve yoğun bir şekilde aşılama sağlanamazsa, şimdiki hesaplamalara göre beşinci bir dalga daha yaşayacağız" dedi.

"Kışın durumun nasıl seyredeceği, şu anda ne yapılacağına bağlı" diyen RKI Başkanı Wieler, "Almanya'nın her yerinde insanlar arasındaki temasın kısıtlanması için hızla harekete geçilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Wieler, kültürel etkinliklerde, spor faaliyetlerinde, gastronomide sadece aşı olanların ve hastalığı geçirenlerin kabul edilmesini öngören "2G" kuralının şu aşamada yetersiz kalacağına işaret etti. Wieler, günlerdir yaptığı çeşitli açıklamalarda Almanya'da insanları bir araya getirecek kutlamalardan, etkinliklerden ve kapalı yerlerdeki toplantılardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

RKI Başkanı Lothar Wieler elindeki harita ile Almanya'da bölgelere göre vaka sayılarını gösteriyor

"Vaka sayılarının henüz düşük olduğu eyaletlerde sosyal temas kısıtlamaları ile sayıları düşük tutmada hâlâ şansımız var" diyen Wieler, vakaların arttığı eyaletler için ise geç kalındığını söyledi.

"Aşı çıkış yolu"

Aşılamanın yoğun bir şekilde artırılması gerektiğine vurgu yapan Wieler, ancak bunun etkilerinin sosyal temas kısıtlamaları kadar çabuk görülmeyeceğini ifade etti. Wieler, "Bunun etkileri üç ile beş hafta içinde görülür, aşı orta vadede etkili olur" dedi.

"Aşı pandemiden çıkış yolu" diyen Wieler, diğer tedbirlerin de ihmal edilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş RKI bünyesindeki Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens de, salgında beşinci dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu. Alman Yazı İşleri Ağı'na konuşan Mertens "Bunun ne kadar güçlü olacağı kaç kişinin aşı olacağına ve hatırlatma aşısı yaptıracağına bağlı" dedi.

Mertens an itibariyle karşılaşılan sorunun 18 ile 59 yaş arasındaki grupta aşılama hızının yavaşlaması veya hatırlatma aşısı yaptırmaması olduğunu söyledi. Hatırlatma aşıları için randevuların Aralık veya Ocak ayına verildiğini ifade eden Mertens, bu nedenle hatırlatma aşıları ile kısa vadede başarı sağlanamayacağını kaydetti.

Vaka sayıları tırmanışta

İnsidans olarak tanımlanan 100 bin nüfus başına son yedi gündeki vaka sayısında Cumartesi günü de artış kaydedildi. RKI verilerine göre, insidans 362,2 olarak belirlendi. Geçen Cumartesi günü bu değer 277,4 olarak tespit edilmişti. Salgının dördüncü dalgasının etkisi altındaki Almanya'da, son bir gün içinde kaydedilen yeni vaka sayısı da 63 bin 924 oldu.

Almanya'da artırılan önlemler aşısızlar için gündelik hayatta bazı kısıtlamaların uygulanması öngörüyor. Enfeksiyonun yayılma hızına göre kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleri ile gastronomide "2G" kuralı geçerli olacak. Aşı olmayanlara belirli kısıtlamalar getiren "2G" kuralına göre, bu etkinlik ve mekanlara sadece koronavirüse karşı aşı olanlar veya Covid-19 geçirenler kabul edilecek.

Toplu ulaşım ve iş yerinde ise "3G" kuralı geçerli olacak. "3G" kuralı uyarınca, aşılanmış veya hastalığı atlatmış olmak veya negatif test sonucu ibraz etmek gerekiyor.

Aşı imkânlarının artırılması öngörülürken, aşı zorunluluğu ise planlanmıyor.

Vaka sayılarının en yüksek olduğu eyaletler olan Saksonya ve Bavyera ise Cuma günü kısıtlamaları artırma kararı aldı.

dpa, epd/JD, MY

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