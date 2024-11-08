Robert Habeck Yeşillerin başbakan adaylığına talip

Almanya'da koalisyon dağıldı, erken seçim gündemde. Yeşiller partisinden Ekonomi Bakanı Habeck ise genel seçimlerde başbakan adaylığı için kolları sıvadı.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck bir sonraki genel seçimlerde partisi Yeşiller'in liste başı adayı olma niyetini açıkladı.

Habeck, Cuma günü Instagram ve YouTube'da yayınlanan video mesajında "Almanya'daki insanlar için Yeşiller'den aday oluyorum" dedi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar'dan (FDP) oluşan koalisyonun bozulmasının ardından erken seçim olasılığı güçlendi. Ancak normal takvime göre gelecek yıl Eylül ayında yapılması gereken genel seçimlerin ne kadar erkene alınacağı henüz netlik kazanmış değil. En olası tarih olarak Mart 2025'in ortaları gösteriliyor.

Habeck'in adaylığı ise partisinin bir sonraki hafta sonu Wiesbaden'de gerçekleştirilecek kurultayında kesinlik kazanacak. Ancak siyasi gözlemcilere göre Habeck'in adaylığının önünde bir engel bulunmuyor.

Buna karşın Başbakan seçilme olasılığı çok yüksek değil. Anketlere göre partisinin oy oranı şu an için yüzde 9 ile 11 arasında seyrediyor.

Ve hepsinden önemlisi Habeck'in, Berlin siyasetinde uzun zamandır görülmemiş olağan dışı bir haftanın sonunda başbakanlığa adaylığını açıklamış olması.

Şöyle ki Çarşamba sabahı Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimini kazandığı kesinleşti. Demokrat Kamala Harris'i destekleyen Alman hükümeti için ilk kötü haber bu oldu. Ardından akşam geç saatlerde Habeck'in de içinde bulunduğu koalisyon dağıldı. Vergi ve ekonomi konularında yaşanan uzun tartışmaların ve koalisyonun bütçe üzerinde anlaşamamasının ardından Başbakan Olaf Scholz (SPD) Maliye Bakanı Christian Lindner'i (FDP) görevden aldı. Ve şu anda Habeck, Başbakan Scholz'un yanında, fazla siyasi etkisi olmayan bir azınlık hükümetinde yer alıyor. Manzara çok da iyi değil.

Alman hükümeti Donald Trump'ın yeniden seçilmesini ummuyordu. Fotoğraf: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Buna karşın Habeck mücadele etmek niyetinde. Uzun yıllar mesafeli durduğu sosyal paylaşım ağı X'e geri dönerek bu niyetini ortaya koymuş oldu.

Habeck, 2019'un başında, yine Yeşiller eş genel başkanıyken o zamanlar adı Twitter olan X'teki hesabını özel yaşamıyla ilgili söylentilere yer verildiği gerekçesiyle kapatmıştı.

Şimdi ise, neredeyse altı yıl sonra, X'te şu paylaşımı yaptı:

"Bu tür mecraları çığırtkanlara ve popülistlere bırakmak kolay. Ancak kolaya kaçmak çözüm olamaz. Bugün değil. Bu hafta da değil."

Yayınladığı kısa videoda Habeck'in üzerinde "Şansölye Dönemi" yazan bir bileklik takması ise eski kabine arkadaşı Christian Lindner'in yarı esprili bir yanıt vermesine yol açtı.

Habeck iklimin korunması, yasal adımlar ve yüksek devlet sübvansiyonları da dahil olmak üzere ekonominin toparlanması için mücadele etme kararlılığını vurguluyor. Başka bir deyişle, Yeşiller'in temel meseleleri için çalışma kararlılığını ortaya koyuyor. Ancak katı bir piyasa ekonomisti olması özellikle Yeşiller'in sol kanadında her zaman hoş karşılanmıyor. Ve parti tabanı Yeşiller partili bakanların iltica ve göç politikasının sertleştirilmesine onay vermelerini eleştiriyor.

Habeck ve Yeşiller için müstakbel hükümette yer alma olasılığı da hayli sınırlı. Anketlerde önde giden muhafazakar çizgideki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU ve CSU), mevcut Başbakan Yardımcısı ile yol alabilmeleri çok zor.

Nitekim bir sonraki genel seçimlerde başbakan seçilme ihtimali bulunan CDU lideri Friedrich Merz, Habeck'in adaylığını alaycı bir tavırla yorumladı. Merz gülümseyerek, "Yüzde dokuz seçmen onayıyla şansölye adaylığını ilan etmenin kesinlikle mizahi bir yanı olmalı" dedi.

CDU lideri her ne kadar küçümsese de Habeck hükümetteki ilk zamanlarında halk arasında iyi bir imaja sahipti. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra Başbakan Scholz sessiz kalırken o, Almanlara enerji fiyatlarının ve enflasyonun neden yükseldiğini izah etti. Ancak daha sonra koalisyonda neredeyse tüm önemli konularda anlaşmazlıkların yaşandığı bir döneme girildi.

(Soldan) Habeck, Başbakan Scholz ve Başbakan tarafından görevinden alınan Maliye Bakanı Lindner (Arşiv) Fotoğraf: Mike Schmidt/IMAGO

Anketlere rağmen

Kamu televizyonu ARD'nin son anketine göre halkın yüzde 59'u, üç partinin renkleri olan kırmızı, sarı ve yeşilden oluşan ve kısaca "Trafik Lambası" olarak bilinen koalisyonun sona ermesini memnuniyetle karşılıyor. Yüzde 40'ı hükümetin başarısızlığından görevden alınan Maliye Bakanı'nın partisi FDP'yi sorumlu tutarken, yüzde 26'sı ise Yeşiller'i suçluyor.

Ancak Robert Habeck bu sonuçlara rağmen defalarca geriye değil, ileriye bakmak istediğini dile getirdi.

Başbakan Scholz, hükümet krizi nedeniyle önümüzdeki hafta Bakü'de yapılacak BM iklim zirvesine katılımını iptal ederken, Habeck Azerbaycan'a giderek zirveye katılacağını açıkladı. Ayrıca Ekonomi Bakanı Pazartesi ve Salı günleri Lizbon'da dünyanın önde gelen teknoloji konferansı olarak kabul edilen Web Zirvesi'ne katılacak.

Neredeyse tüm gelişmeler Robert Habeck'in Başbakanlık yoluna engeller koysa da o ümidini yitirmek istemiyor.

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