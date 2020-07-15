RNZ: Polis tehdit olmuşsa devlet ve siyaset başarısızdır

Almanya'nın Hessen eyaletinde bir polis bilgisayarından elde edilen bilgilerle, siyaset ve sanat dünyasından bazı isimlere aşırı sağcı tehdit mesajları gönderilmesi ve bu skandal nedeniyle Hessen Emniyet Müdürü'nin görevden ayrılması tartışılmaya devam ediliyor. Rhein Neckar Zeitung'un konuya dair yorumu şu şekilde:

"Yaşananlar bir skandal. Olayın aydınlatılamaması ise daha da büyük bir skandal. Polis memurlarının, son derece hassas bilgilere anonim şekilde erişebiliyor olması ise insana söyleyecek söz bırakmıyor. Hessen polisinde aşırı sağcı zihniyete sahip bir ağın olduğu iddiasında bulunmadan şunu belirtmek gerekir ki, burası çoktan temizlenmiş olması gereken bir ahırı andırıyor. Eyalet Emniyet Müdürü Münch'ün görevini bırakarak, erken emekliliğe ayrılması sadece bir siyasi jestti. Onun ya da diğerlerinin bu olaylardan sorumlu olup olmadığı hala belirsizliğini koruyor. Konuyu soruşturma görevi verilecek özel yetkili bir ismin yaşananları açığa çıkarması bekleniyor. Şurası gayet açık: Polisin tehlike olarak algılandığı yerde, devlet ve siyaset başarısız olmuştur. Bu olayın, polisin imajı açısından da aydınlatılması gerekiyor."

Konuyu yorum sayfalarına taşıyan bir diğer gazete de Rhein Zeitung. NSU cinayetlerine atıfta bulunan gazete, ikinci kez böyle bir olayın Almanya'da yaşanmaması gerektiğinin altını çiziyor:

"Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün işlediği inanılmaz suçlar, sadece kurbanlarının anısı ve geride kalanlarla dayanışma açısından bile, bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması gerektiği konusunda bir uyarı ve sorumluluk olmalı. İnternetin derinliklerine gizlenmiş bir 'NSU 2.0'ın kazınması gerekiyor. Bunun için eyalet emniyet müdürünün değiştirilmesi yeterli değil. Üniformalı aşırı sağcılık, yapısal bir problem ise konu çok daha vahim demektir. Bu devlete, anayasaya ve özgürlüğe karşı bir saldırıdır."

Alman turistlerin en çok rağbet ettiği yerlerden biri olan İspanya'nın Mayorka Adası'nda, son zamanlarda koronavirüse karşı alınması gereken önlemlere neredeyse hiç uyulmadığı belirlenen eğlence mekanları iki aylığına kapatıldı. Heilbronner Stimme gazetesi bu kararı olumlu buluyor:

"Ballermann'ın (ed. Mayorka Adası'nda yoğun alkol tüketimi ve 24 saat eğlence anlayışının hakim olduğu mekanlara verilen ad) iki ay süre ile kapalı kalacak olması mantıklı bir karar. Mayorka idaresi aldığı bu kararla, yaz sezonu bitene dek bölgeye kitlesel bir turist akını yaşanmasının önüne geçmiş oluyor. Ancak bu kararı almakta çok geç kalınmış olabilir. Bugüne dek daha sık kontroller uygulanıp, daha yüksek cezalar verilmesi kuşkusuz daha etkili olurdu. Bu yönde de tedbirlerin bundan sonra daha sıkılaştırılacağı belirtiliyor. Böylesi önlemlerin başarıları, onların ne şekilde hayata geçirildiği ile alakalı bir durum. Görgü tanıkları eğlencelerin en aşırı seviyeye çıktığı gecelerde, bir tane bile polisle karşılaşmadıklarını söylüyor."

Allgemeine Zeitung gazetesi de Mayorka'da alınan kararın herkese örnek olması gerektiği görüşünde:

"Bu karar tüm tatilcilere, bulundukları ortam ne kadar keyifli olursa olsun eğlenceyi abartmamaları yönünde bir uyarı. Zira aksi halde o çok sevilen tatil beldeleri bir anda kapatılabilir. (…) Diğer yandan bu hepimize yönelik bir uyarı aynı zamanda. Sosyal mesafeye dikkat etmeksizin eğlenmek sadece uzak ülkelerde yaşanan bir durum değil, bizim şehirlerimizde, nehirlerimizde de oluyor bunlar. Bazı insanlar, o yasaklı döneme bir daha dönülemeyeceğini düşünüyor olabilir ama hiç de öyle değil!"

dpa / ET,HS

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