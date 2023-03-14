RKI: Türkiye'de mide botoksu yaptıran 12 kişi zehirlendi

Almanya'da ulusal halk sağlığından sorumlu kuruluş olan Robert-Koch Enstitüsü (RKI), Türkiye'de mide botoksu yaptırdıktan sonra zehirlenenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Enstitü, zehirlenme vakalarının ülkenin beş eyaletinde görüldüğünü açıklarken bunların hangi eyaletler olduğu konusunda bilgi vermedi.

RKI: Ortak noktaları İstanbul'da ameliyat olmuş olmaları

Robert-Koch Entitüsü, geçen hafta İstanbul'da mide botoksu yaptıran dokuz kişide mide botoksuna bağlı zehirlenme (botulizm) görüldüğünü duyurmuştu. Enstitü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe bilgilere yer verilerek "Tüm vakaların ortak noktası, Şubat ayı sonunda İstanbul'da mide botoksu (mide duvarına botulinum toksini enjeksiyonu) işlemini içeren tedavi görmüş olmalarıdır" denildi. RKI, "İstanbul'da böyle bir tedavi görmüş ve görme, konuşma bozukluğu, ekstremitelerde güçsüzlük (yürümede güçlük) gibi semptomları olan kişiler tıbbi yardım almalı ve botulinum toksin tedavisi sonucunda meydana gelebilen botulizm olasılığını belirtmeli" uyarısı yaptı.

RKI, zehirlenmenin başında görülen belirtilerin spesifik olmadığının, bu nedenle zehirlenme vakalarında artış beklendiğinin altını çizdi.

Alman uzman: Tavsiye etmiyoruz

Alman uzmanlar söz konusu işlemin obezite tedavisinde uzun ömürlü olmadığına dikkat çekti. Alman Estetik-Plastik Cerrahları Derneği (VDÄPC) Başkanı Detlev Heberand, "Böyle bir müdahalenin yararı konusunda elde yeterince kanıt yok. Biz böyle bir işleme eleştirel yaklaşıyoruz ve tavsiye etmiyoruz" dedi. Almanya'da böyle bir işlemin piyasası olmadığı belirten Heberand, "Bu türden bir tedavinin etkisi altı aydan uzun sürmez" diye konuştu. Uzman, "Bu tür mide operasyonlarında yüzdeki kırışıklıklarda kullanılan miktardan çok daha yüksek miktarlarda botoks kullanılıyor"diyerek, botoksun vücuttan atılmasının ne kadar sürdüğünün bilinmediğini ifade etti.

"3 gün sonra görme kaybım başladı"

Mağdurlardan Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 32 yaşındaki Suzan Akgül DHA'ya açıklamasında kilo verme hayalleriyle geldiği Türkiye'den sağlığı bozulmuş şekilde döndüğünü söyledi. Akgül, "Türkiye'ye gittim buradan mide botoksu olmak için. 25 Şubat'ta işleme girdim; ertesi gün geri döndüm bir sıkıntım yoktu. İşlemden 3 gün sonra görme kaybım başladı. Botoksu sıcak çay içerek bozmamızı söylediler. Akşamına diyeti de bozmamızı söylediler çünkü botoks midede kalmayıp bütün vücuda dağılmış. Nefes darlığım, yutkunma sorunum var, yemeği su içerek yutabiliyorum. Yoksa boğazımda kalıyor ve çok aşırı bir halsizlik yaşıyorum. Güçten düştüm. 32 yaşındayım ama kendimi 82 yaşındaymış gibi hissediyorum" diye konuştu.

İki haftadır şikayetlerinin sürdüğünü ifade eden Suzan, "Bunun peşini bırakmayacağım. Sağlıklı bir insandım, büyük hayallerle gittim Türkiye'ye zayıflamak istiyordum, daha sağlıklı olalım diye, ama şu anda tamamen sağlığımızdan olduk" dedi.

Zayıflamak isteyenlerin başvurduğu mide botoksu uygulamasının sağlık açısında riskleri tartışılıyor Fotoğraf: Uli Deck/dpa/picture alliance

Sağlık Bakanı Koca: Faaliyetleri askıya alındı

Türkiye'de geçen hafta İstanbul ve İzmir'de iki özel hastanede obezite tedavisi için yapılan 'mide botoksu' işlemi sonrası onlarca hastanın fenalaştığı ortaya çıkmıştı.

Vakaların artması üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ,"Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde, İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezinde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Koca, "Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir" dedi. Koca, her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyetinin askıya alındığını duyurdu.

Bakan Koca kaç kişinin zehirlendiği konusunda bilgi vermezken Türk medyasında yer alan haberlerde 250 kişinin etkilendiği bildirildi.

"Görme bulanıklığı ile başlıyor"

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da geçen hafta yaptığı açıklamada bu türden zehirlenmelerin çok nadir görüldüğünü ama çok ölümcül olduğunu vurguladı. DHA'ya konuşan Yavuz, "Aslında şu anda bize gelen şikayetlerden vaka sayılarına baktığımızda, Türkiye için geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz sayı, bir yılda gördüğümüz vaka sayısını kat kat aşmış durumda. Biz en az 10 vaka duyduk ama çok daha fazla olduğu söyleniyor" dedi.

Botoks zehirlenmesi yaşayan hastalarda erken tedavinin bir an önce başlanmasının hayati önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Yavuz, bunun için de antitoksin stoğunun yeterli olması gerektiğini söyledi. Botoks maddesinin kasları felç ederek hastada nefes alamamaya bağlı ölümlere dahi yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Yavuz, "Öncelikle görme bulanıklığı gibi bir belirti ile başlıyor. Ondan sonra yukarıdan aşağıya doğru bütün kaslarda gevşemeye neden oluyor bu toksin. Yutma güçlüğü , solunum kasları etkilendiği için nefes darlığı başlayabiliyor. Zaten ölüm de bu nedenle oluyor, hava alamıyor kaslar paralize olduğu için" dedi.

Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksin zehirlenmeye yol açıyor Fotoğraf: picture alliance/OKAPIA

"Hekim tarafından yapılmalı"

Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın ise "Botoksla belirli hastalar zayıflatılabilir. Ama bunun sertifikalı bir hekim tarafından iyi bir merkezde yapılması gerekiyor. Doktor olmayanlar yapamaz bunu. Endoskopi ve gastroskopi yapan, Bakanlıktan sertifikalı olan hekimlerin yapması gerekiyor. Biz İstanbul'da yaşadığımız için daha çok buradan haberdarız ama İzmir, Antalya, Elazığ, her yerde üyelerimiz var. Çok sayıda şikayet var. Yabancılar da var, yani işlemi Türkiye'de olmuş, ülkesine gitmiş, ülkesinde hasta olarak yatanlar var" açıklaması yaptı.

dpa,DHA,DW/BÖ,JD