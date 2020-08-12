 RKI: Korona aşısı sonbahara yetişebilir | ALMANYA | DW | 12.08.2020

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ALMANYA

RKI: Korona aşısı sonbahara yetişebilir

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili RKI, koronavirüse karşı aşının sonbahara kadar kullanıma hazır olabileceğini, aşı kampanyaları için planlama çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

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Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), koronavirüse karşı aşının sonbahara kadar kullanıma hazır olabileceğini belirtti.

Kurumun Çarşamba günü yayımladığı görüş belgesinde SARS-CoV2 virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarının dünya çapında çeşitli yöntemler kullanılarak son hız devam ettiğine dikkat çekilerek "Geçici tahminler, bir ya da birden çok aşının kullanıma sunulmasının 2020 yılı sonbaharına kadar mümkün olabileceğini göstermektedir" ifadesine yer verildi.

RKI, yine de büyük beklentiler içine girilmemesi uyarısında bulunarak "2020 sonbaharından itibaren pandeminin bir aşıyla kontrol altına alınabileceğine şimdiden güvenmenin tehlikeli olduğunu" vurguladı. Açıklamada, virüsün geçirebileceği mutasyonlar ya da bağışıklığın kısa süreli olması gibi şimdiden kestirilemeyecek etkenlerin, aşıların etkisini göreceli hale getirebileceğine de dikkat çekildi.

Aşı kampanyaları için kapsamlı hazırlık

Etkili bir aşı bulunur bulunmaz ülke çapında başlatılacak aşı kampanyaları için hazırlık yapılmasının önemine işaret eden RKI, bunun için şimdiden depolama, dağıtım lojistiği, öncelikli hedef gruplar ya da aşı sonrası kapsamlı gözlem çalışmaları için uygulanabilir konseptler üzerinde çalışıldığını, planlamaların yetkili Aşı Komisyonu ve uzman heyetlerin katılımıyla yürütüldüğünü bildirdi.

Rusya dün koronavirüse karşı ilk aşıyı tescil ettiğini duyurmuş, ama söz konusu aşı, aylar süren üçüncü faz deneylere tabi tutulmamış olması nedeniyle uluslararası alanda kuşkuyla karşılanmıştı.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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