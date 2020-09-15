 RKI: Almanya′da birden fazla korona aşısı bulunabilir | ALMANYA | DW | 16.09.2020

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ALMANYA

RKI: Almanya'da birden fazla korona aşısı bulunabilir

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili RKI değişik laboratuvarlarda sürdürülen aşı çalışmaları nedeniyle gelecek yıl Almanya'da birden fazla sayıda aşının bulunmasını beklediklerini açıkladı.

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Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü bünyesindeki Aşı Komisyonu (Stiko), ülke genelinde sürdürülen çalışmalar sonucunda yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına karşı birbirinden farklı çok sayıda aşı geliştirilmesinin beklendiğini açıkladı.

Stiko Başkan Yardımcısı Sabine Wicker, Funke Medya Grubu‘ndaki gazetelere yaptığı açıklamada, çok sayıda potansiyel aşı üzerine yapılan çalışmalar göz önüne alındığında bu sonucun "muhtemel" olduğunu söyledi.

Bulunacak bazı aşıların özellikle belli yaş ve sağlık grubundaki insanlarda daha etkili olması bekleniyor. Wicker yaşlılar veya kronik hastalığı olanları örnek gösterdi.

Sabine Wicker, Aşı Komisyonu'nun görevinin, aşıların sınırlı miktarlarda mevcut olması durumunda öncelikli grupları belirlemek olduğunu kaydederek, bu amaçla yüksek enfeksiyon riski altındaki nüfus gruplarının incelendiğini belirtti.

İlkbaharda konu ile ilgili bir çalışma grubu oluşturan Stiko'nun belirlediği öncelik grubunda tıbbi personel, kronik hastalığı olanlar ile yaşlılar ilk sırada yer alıyor.

Bakanlar iyimser

Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek ve Sağlık Bakanı Jens Spahn başkent Berlin'de Salı günü yaptıkları açıklamada, korona aşısının gelecek yıl hazır olacağı konusunda iyimser olduklarını belirttiler. Ancak Karliczek aşılamanın başlamasının gelecek yılın ortasını bulabileceğini belirterek, "Gelecek yılın ortasından itibaren aşı olacağı gerçeğine hazırlıklı olmalıyız" dedi. Bakan, bulunacak aşının güvenli olmasının "mutlak öncelik" olduğunu sözlerine ekledi.

İki Bakan, korona aşısı üzerine çalışmalarını sürdüren BioNTech şirketine 375 milyon euro, CureVac'a 252 milyon euro maddi destek sağlanacağını açıkladı. Toplam 750 milyon euro'luk destek programından ayrıca IDT Biologika firmasının da yararlanacağı belirtildi.

AFP/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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