 RKE: Azalan vaka sayısına rağmen can kaybı artacak | ALMANYA | DW | 07.04.2020

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ALMANYA

RKE: Azalan vaka sayısına rağmen can kaybı artacak

Robert Koch Enstitüsü Almanya’da yeni vaka sayısındaki azalmaya rağmen virüs yüzünden özellikle yaşlılar arasında can kaybının artacağından yola çıkıyor.

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Robert Koch Enstitüsü (RKE) Başkanı Lothar Wieler, Almanya’da koronavirüs ile mücadelede rahatlama yaşandığını söylemek için henüz çok erken olduğunu vurgulayarak uyardı. Berlin'deki basın toplantısında son rakamlara ilişkin verileri açıklayan Wieler, "Yeni vaka sayısındaki azalmaya rağmen bir rahatlamadan söz edilemez" dedi. 

Enstitü Başkanı Wieler, ilaveten hastalığın yayılma oranının 1,2-1,5 arasında seyrettiğine dikkat çekerek, bunun enfekte olmuş bir kişinin 1,2 ila 1,5 kişiye bulaştırdığı şeklinde yorumlanması gerektiğini hatırlattı. Robert Koch Enstitüsü, geçen Cuma günü virüs taşıyan bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısını bir olarak açıklamış, bu rakamda daha da düşüş beklendiğini duyurmuştu. Son rakamlar ise öngörülenin aksine hafif bir artışa işaret ediyor.

Almanya’daki vaka sayısı 100 bin

Robert Koch Enstitüsü, yeni tespit edilen vaka sayısının Almanya'da 3 bin 800 olduğunu, bununla beraber ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık 100 bine ulaştığını da duyurdu. SARS-CoV-2 rakamalarına ilişkin Robert Koch Enstitüsü ile Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin verileri arasında farklılıklar dikkati çekiyor. Bunun nedeninin RKE’nin rakamları günde bir kez güncellemesi olduğu bildiriliyor.

Hochsicherheitslabor Robert Koch-Institut

Ölenlerin yaş ortalaması yüksek

Enstitü'nün verilerine göre Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle Covid--19'a yakalanan ve hastalığı atlatmayı başarıp iyileşen kişi sayısı da 33 bin 300 olarak açıklandı. Enstitü Başkanı Prof. Lothar Wieler, bu iyi gelişmelere rağmen ölüm oranlarında artış görüldüğünü belirtti. Wieler, halihazırda ölüm oranının yüzde 1,6 olduğunu duyurdu. Enstitü Başkanı, özellikle yaşlıların kaldığı yurt ve bakımevlerinde salgının ölümlere neden olduğunu söyledi. Virüs yüzünden hayatını kaybeden bin 607 kişinin yaş ortalamasının 80 olduğunu da hatırlatan Wieler, yeni vaka sayısındaki azalmaya rağmen özellikle yaşlılardan hastalığa yakalananlar arasında can kaybının artabileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Yeni bir uygulama geliştirildi

Robert Koch Enstitüsü, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurumun yeni bir mobil telefon uygulaması geliştirdiğini de duyurdu. Buna göre geliştirilen yeni uygulama gönüllülük temelinde akıllı telefonlara ya da sağlık programları içeren kol saatlerine yüklenebiliyor. Uygulamayı yükleyenlerin anonim verileri üzerinden salgının yayılma biçimi ve hastalık belirtilerinin takibinin mümkün olacağı açıklandı.

"Korona Bilgi Bağışı" isimli bu uygulamanın insanların kişisel verilerini toplanmadığını da söyleyen RKE Başkanı Wieler, sadece posta kodu üzerinden virüse ilişkin hareketliliğin izlenmesinin amaçlandığını vurguladı. RKE Başkanı Wieler, akıllı telefonuna veya sağlık saatlerine bu uygulamayı gönüllü şekilde indiren kişilerin, ateşinin çıkması, kötü uyuması veya yaşamsal verilerinin değişmesi halinde bunların tespit edileceğini kaydetti. Uygulamanın mevcut testlere destek amaçlı olduğuna dikkat çeken Wieler, "Destek amaçlı ama önemli bir destek" diyerek uygulamaya verdikleri öneme dikkat çekti.

10 bin gönüllü bekleniyor

Robert Koch Enstitüsü en az 10 bin kişinin uygulamayı gönüllü olarak indirmesini ve bu sayede virüse ilişkin çok sayıda bilgi toplamayı hedefliyor. İsim veya başka kişisel verilerin gerekmediği uygulamada toplanan bilgilerin orta vadede enstitünün ‘nin internet sayfası üzerinden kamuyoyuna sunulacağı bildirildi. Bu şekilde Covid-19 hastalığının Almanya'da bölgelere göre yayılma biçimi ve hızının gözlenmesi amaçlanıyor.

DW, dpa/ETO,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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