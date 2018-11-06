 Riyad′dan petrol üretimine bir milyon varillik kısıntı çağrısı | DÜNYA | DW | 12.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Riyad'dan petrol üretimine bir milyon varillik kısıntı çağrısı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih, petrol fiyatlarındaki düşüşün önüne geçilmesi için dünya genelinde günlük üretiminin 1 milyon varil azaltılması çağrısı yaptı.

Saudi-Arabien | Stopp aller Öltransporte durch die Meerenge von Bab el-Mandeb im Roten Meer (Reuters/File Photo/A. Jadallah)

S.Arabistan'ın dahil olduğu OPEC dünya genelindeki üretimin üçte birinden fazlasını karşılıyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih piyasanın dengelenmesi açısından dünya genelinde günlük petrol üretiminde Ekim ayı seviyesi üzerinden bir milyon varillik kısıntıya gidilmesi çağrısı yaptı.

Falih, dünya petrol üretimiyle ilgili muhtemel bir resmi kararın Aralık ayı başında Viyana'da yapılacak olan ve OPEC ülkeleri ile OPEC dışından ülkeleri bir araya getiren zirvede alınacağını söyledi. Petrol üreticilerinin o zamana kadar piyasayı değerlendireceğini söyleyen Falih, "Ancak günlük bir milyon varil kısmamız gerekiyorsa bu yapılacaktır" dedi.

Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu 15 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) tek başına dünya genelindeki üretimin üçte birinden fazlasını karşılıyor.

Riyad yönetimi Pazar günü yaptığı açıklamada Aralık ayında günlük petrol üretim miktarını 500 bin varil azaltacağını bildirmişti. 

Rusya temkinli

Dünyanın önde gelen bir başka petrol üreticisi Rusya'dan ise temkinli bir açıklama geldi. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, sadece üretimin düşürülmesine odaklanılmaması gerektiğini belirterek "Tek hedef azaltmak ya da azaltmamak değildir" dedi. Novak, "Piyasanın nasıl geliştiğini görmek için beklememiz gerekiyor. Çünkü nihai hedefimiz piyasa istikrarı" diye konuştu.

Petrol fiyatları üretimdeki fazlalık ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının etkisinin beklenenden az olacağının işaretleriyle geçen aya kıyasla yüzde 20 düşmüş, ancak Suudi Arabistan'ın Aralık ayı üretimine dair açıklamasının ardından Pazartesi günü yüzde 2 değer kazanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Süheyl el Mazruey ise, piyasayı dengelemek için stratejik değişikliğe ihtiyaç olduğunu belirterek aşırı tepki vermemek gerektiğini söyledi.

OPEC üyelerinden Irak'ın Enerji Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad da, petrol piyasasını dengeleyecek ve istikrar sağlayacak bir karar beklentisinde olduklarını dile getirdi.

Ham petrol varil fiyatı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek Cuma günü 70 dolara inmişti. Batı Teksas petrolü (WTI) ise son 9 ayın en düşük seviyesine inerek Cuma günü 60 dolardan işlem görmüştü.

AFP/ GY, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İran'dan petrol fiyatı uyarısı

İran Petrol Bakanı Zengene, ABD'nin Tahran'a karşı getirdiği yaptırımların petrol fiyatlarını yükselteceğini, "zor günlerin" yakın olduğunu açıkladı ve muafiyet getirilen ülkelere petrolün yetmeyeceğine dikkat çekti. (08.11.2018)  

İran yaptırımlarından muaf tutulan ülkeler nasıl etkilenecek?

ABD'nin İran'a karşı getirdiği yaptırımlarda Tahran'ın petrol ihracatı öncelikli. Washington'ın 180 gün muafiyet tanıdığı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkenin İran ile petrol ticaretinin hacmini derledik. (07.11.2018)  

İran petrol fiyatlarındaki düşüşe tepkili

Washington'un yaptırımlarına hedef olan İran, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini artırarak fiyatları aşağı çekmesinin ABD Başkanı Trump'dan başka kimsenin yararına olmadığını savundu. (07.11.2018)  

Benzer içerik

Flagge Saudi Arabien

Suudi Arabistan nükleer reaktör inşa ediyor 06.11.2018

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, ülkenin ilk nükleer reaktörünün temelini attı. Prens Mart ayında yaptığı bir açıklamada "İran nükleer silah geliştirirse biz de geliştiririz" demişti.

Iran Erdölindustrie bei Teheran

İran petrol fiyatlarındaki düşüşe tepkili 07.11.2018

Washington'un yaptırımlarına hedef olan İran, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini artırarak fiyatları aşağı çekmesinin ABD Başkanı Trump'dan başka kimsenin yararına olmadığını savundu.

USA Washington Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman bei Donald Trump

Suudi Arabistan ve ABD: Güvenlik ve petrol üzerine kurulu bir dostluk 24.10.2018

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile zor günler geçiren Riyad yönetimi, ABD'nin Ortadoğu'da en çok kolladığı ülkelerden. İki devletin ilişkilerinin tarihçesi ise karşılıklı çıkarlara dayanıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv

Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı gerçekleşti. Saldırı, Kabil'deki bir okulun yakınlarında yaşandı. İlk belirlemelere göre altı kişi öldü. 

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi?  