 Riyad hava sahasını BAE-İsrail uçuşlarına açtı | DÜNYA | DW | 02.09.2020

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DÜNYA

Riyad hava sahasını BAE-İsrail uçuşlarına açtı

Ortadoğu’da yaşanan yakınlaşma sürecine Suudi Arabistan da dahil oldu. Riyad, hava sahasını BAE’den kalkan ve BAE’ye inen tüm uçuşlara açtığını açıkladı. Bu karar, İsrail uçuşlarına da izin çıktığı anlamına geliyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki ilk doğrudan uçuşun gerçekleşmesinden iki gün sonra, Suudi Arabistan uçuş sahasını BAE’nin sınırsız kullanımına açtığını duyurdu. Suudi Arabistan sivil havacılık kurumundan çarşamba günü yapılan açıklamada, BAE’nin bu yöndeki resmi başvurusu üzerine, "BAE’ye ve BAE’den diğer ülkelere uçuşların Suudi hava sahasını kullanmalarına" izin verildiği bildirildi.

Açıklama kapsamında İsrail’in adı açıkça anılmasa da, yeni kararla birlikte Riyad, İsrail’e ve İsrail’den uçuşlara da yeşil ışık yakılmış oluyor. Pazartesi günü ilk kez bir İsrail yolcu uçağı, Suudi hava sahasından geçerek Abu Dabi'ye uçmuştu. BAE ve İsrail arasındaki ilk aktarmasız uçuşta büyük bir İsrail delegasyonunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de yer almıştı. Suudi Arabistan'ın izni sayesinde İsrail ile BAE arasındaki uçuş süresi yarı yarıya azalarak üç saate düşüyor..

Netanyahu: Çığır açıldı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, yaşanan gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açıklamasında Suudi Arabistan'ın adını anmayan Netanyahu, atılan yeni adımı "muhteşem bir haber" olarak nitelendirdi. Artık İsrail merkezli ve uluslararası uçakların doğrudan Abu Dabi ve Dubai’ye uçabileceğini kaydeden Netanyahu, "yeni ve devasa bir çığır açıldığını" ifade ederek, "Böylece uçuşlar ucuzlayacak, uçuş süreleri kısalacak, turizm ivme kazanacak ve ekonomimiz kalkınacak" diye konuştu. Başbakan, atılan yeni adımın "Doğu’yu açacağını" ifade etti.

İsrail’i devlet olarak tanımayan Suudi Arabistan, bu ülkeye şu ana kadar bu çerçevede uçuş yasağı uyguluyordu.

dpa / BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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