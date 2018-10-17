Riyad’ın Kaşıkçı açıklamasına dünyadan tepkiler

Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da 2 Ekim'de gittiği konsoloslukta çıkan kavgada hayatını kaybettiğine ilişkin açıklamasına dünya genelinde siyasilerden tepki geliyor.

Almanya'da muhalefetten siyasiler, gazetecinin akıbetine ilişkin yapılan açıklamayı şüpheli bulduklarını belirtirken, bazı politikacılar sorumlulara yaptırım uygulanmasını talep etti. Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Alexander Graf Lambsdorff, "olayın tam anlamıyla aydınlatılması için uluslararası toplumun baskıyı artırması gerektiğini" söyledi.

Riyad'ın olaya ilişkin açıklamasını "samimiyetsiz" olarak nitelendiren Yeşiller partisinin Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour da "Saray'ın kamuoyunu bu derece aptal yerine koyması inanılır gibi değil" diye konuştu.

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sevim Dağdelen

Veliaht Prens'e yaptırım talebi

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sevim Dağdelen de Kaşıkçı'nın bir cinayete kurban gittiğini söyleyerek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "olayın baş sorumlusu" olarak nitelendirdi. Nouripour ve Dağdelen, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurması için çağrı yaparken, Dağdelen Veliaht Prens ve diğer sorumlulara yaptırım da uygulanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) yapılan açıklamada, "Avrupa hükümetlerinden derhal net bir ortak tepki talep edildiği" belirtildi. Partinin Meclis Grup Başkan Vekili Rolf Mützenich, "Şimdiye kadarki ipuçlarının, açıklanan hikayenin inandırıcılıktan son derece uzak olduğuna işaret ettiğini" söyledi. Alman şirketlerini Suudi Arabistan'da 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan yatırım konferansını boykot etmeye çağıran Mützenich, "Mevcut koşullar altında Alman ekonomi dünyasının yüksek profilli temsilcilerinin gelecek hafta Riyad'a gitmesi düşünülemez" diye konuştu.

SDP Meclis Grup Başkan Vekili Rolf Mützenich

BM ve Avrupa ülkelerinden açıklamalar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Genel Sekreter'in Kaşıkçı'nın ölümüne yol açan koşulların çabuk, eksiksiz ve şeffaf biçimde soruşturulmasının ve sorumlulardan hesap sorulmasının elzemliğini vurguladığı" ifade edildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutt da Kaşıkçı'nın ölümünün doğrulanmasının ardından yaptığı açıklamada, daha geniş kapsamlı bir soruşturmanın gerekli olduğunu belirtti. Rutt, "Belirsiz kalan birçok nokta var. Nasıl öldü? Sorumlu kim? İlgili tüm gerçeklerin mümkün olan en kısa sürede açıklığa kavuşturulmasını bekliyorum ve umut ediyorum" diye konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının olayla ilgili açıklamasında "Ölümünün teyit edilmesinin ardından Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diliyoruz. Suudi Arabistan‘ın raporunu ve bir sonraki adımlarımızı değerlendiriyoruz" denildi. Açıklamada, "olayın sorumlularından hesap sorulması gerektiği" de ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı: "Kanıtları incelemek ve Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne neden olan koşulları netleştirmek için acilen titiz ve uluslararası bir soruşturma gerekiyor."

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Kral'a destek

Müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri‘nden ise Suudi Arabistan'a destek mesajı geldi. Resmi haber ajansı WAM'de yayımlanan açıklamada, Suudi Arabistan'ın tepkisinin takdir edildiği belirtilerek "Birleşik Arap Emirlikleri Kral Selman'ın kararlarını ve talimatlarını memnuniyetle karşılamaktadır" denildi. Kaşıkçı'nın Konsoloslukta yaşanan arbedede hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından 18 Suudi vatandaşı gözaltına alınmış, üst düzey beş Suudi yetkili de görevden alınmıştı.

DW,rtr,AFP/ SÖ,CÖ,BÜ

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