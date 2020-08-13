 ″Risk bölgelerine gidenler testlerini ödesin″ tartışması | ALMANYA | DW | 16.08.2020

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ALMANYA

"Risk bölgelerine gidenler testlerini ödesin" tartışması

Almanya’da bazı politikacılar pandemi nedeniyle risk bölgesi ilan edilen ülkelere tatile gidenlerin dönüşte yaptırdığı testleri kendilerinin ödemesini talep ediyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise buna karşı çıkıyor.

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Almanya'nın koronavirüs vaka sayılarının hızla artması nedeniyle İspanya’yı risk bölgesi ilan etmesiyle buradan Almanya'ya dönecek olan onbinlerce kişinin test masraflarıyla ilgili tartışmalar başladı.

Müller: Bilerek riske atılıyorlar

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin koronavirüs testlerinin ücretsiz olmaya devam etmesi gerektiğini söylerken, bazı politikacılar buna karşı çıkıyor.

Michael Müller

Michael Müller

Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı Michael Müller Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, "Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenler koronavirüst test masrafına katılmak zorunda. Çünkü bilinçli olarak riske atılıyor ve geneli tehlikeye atıyorlar" dedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) iç politika uzmanı Konstantin Kuhle de testlerin risk bölgelerinden ülkeye dönen vatandaşlar için ücretli olmasından yana. Kuhle, "Mallorca ya da başka riskli bölgelere seyehat edenler korona testlerini kendileri ödemek zorunda. Sağlık Bakanı Spahn bu masrafı toplumun geneline ödetmemeli" diye konuştu. 

Havalimanlarında risk bölgesi ilan edilen ülkelerden gelenlere ücretsiz test yapılıyor

Havalimanlarında risk bölgesi ilan edilen ülkelerden gelenlere ücretsiz test yapılıyor

Spahn: Bizim yararımıza olmaz

Sağlık Bakanı Jens Spahn'a ise aynı gazeteye verdiği demeçte bu görüşe katılmadığını belirtti. Bakan, "Biliyorum birçok kişi tatilcilerin testlerin masrafını ödemesi gerektiğini düşünüyor. Ama test ücretli olursa bundan kaçınılması mümkün. Bu da bizim yararımıza olmaz" dedi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn

Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya'da hali hazırda pandemi nedeniyle risk bölgesi ilan edilen ülkelerden Almanya'ya gelenler havalimanları ve sınırlarda ücretsiz test yaptırabiliyor. Testler resmi sağlık sigortaları tarafından finanse ediliyor. Alman hükümeti bunun için ek bir sübvansiyon ayırmayı planlıyor.

Bavyera'da 150 koronavirüs hastasına ulaşılamıyor

Risk bölgelerinden Almanya'ya dönenlere test zorunluluğu getirilmesinden bu yana sadece Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 48 bin 477 kişiye test yapılırken bu testlerden 960'ı pozitif çıktı. Bavyera eyaletinde ise 123 bin 72 kişiye test yapıldı ve bin 730 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Bild am Sonntag, Bavyera eyaletinde test sonucu pozitif çıkan 150 kişiye ulaşılamaması nedeniyle Almanya genelinde bir polis operasyonu düzenlenmesinin planlandığını ileri sürdü. Söz konusu 150 kişinin Bavyera'ya girişte test yaptırırken ad ve doğum tarihlerini bildirdiği ancak bir adres vermedikleri bu nedenle bu kişilere ulaşılamadığı kaydedildi.

İspanya'nın Mallorca adasında hali hazırda binlerce Alman turist tatil yapıyor

İspanya'nın Mallorca adasında hali hazırda binlerce Alman turist tatil yapıyor

30 bin Alman turist Balear Adaları'nda

Alman Seyahat Acentaları Birliği'ne göre İspanya'nın Balear adalarında hali hazırda 30 bin Alman turist tatil yapıyor. Alman turistlerin yüzde 90'ının Mallorca adasında olduğu belirtiliyor. Alman hükümeti Cuma günü İspanya ve İspanya anakarası ve İspanya'ya bağlı Balear Adaları'nı koronavirüs vaka sayılarının hızla artması üzerine "risk bölgesi" ilan etmişti. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları ise seyahat uyarısı kapsamının dışında tutulmuştu.

Havalimanlarında riskli bölgelerden gelmeyenler için de, istemeleri halinde, ücretsiz olarak test yaptırma imkanı tanınıyor. Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek olan herkes, hangi ülke vatandaşı olursa olsun, diğer riskli ülkelerden farklı olarak, koronavirüs testini Almanya'ya gelmeden önce, Türkiye'de yaptırmak zorunda.

AFP, rtr / HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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