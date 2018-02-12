 Rio′da sambacıların ünlü geçidi başladı | DÜNYA | DW | 02.03.2019

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DÜNYA

Rio'da sambacıların ünlü geçidi başladı

Dünyanın en ünlü karnavalı olan Rio Karnavalı'nda seçkin samba okullarının geçit töreni başladı. Bu yıl karnavalda aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya tepki de var.

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Karnavala yaklaşık 30 samba okulu katılıyor

Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da geleneksel karnaval geçidi, şiddetli yağış nedeniyle bu yıl gecikmeli olarak başladı. Yerel saat ile 23.00'te "Unidos da Ponte" adlı samba okulunun Sambódromo'daki tıka basa dolu tribünlerin önünden yürüyüşüne başlamasıyla tören start aldı. 4 gece boyunca sürecek olan geçit törenine, yaklaşık 30 seçkin samba okulundan dansçılar renkli kostümleriyle, dev maketler, davullar ve müzik eşliğinde katılacak. Karnavalın zirvesini oluşturan geçidi ülke içinde ve dışında yaklaşık 7 milyon kişi izleyecek. Kutlamaların sonunda şarkı, kostüm ve koreografi bakımından en iyi okullar jüri tarafından belirlenecek.

Brasilien Karneval in Rio de Janeiro

"Mavi ya da pembe hepsi aynı"

Carmelitas adı verilen Rio'nun geleneksel sokak partilerinde ise bu yıl aşırı sağcı Jair Bolsonaro hükümetine muhalif bir samba şarkısı da söyleniyor. "Mavi ya da pembe, hepsi aynı" adlı şarkı Brezilya İnsan Hakları, Aile ve Kadın Bakanı Damares Alves'in bir sözüne atıfta bulunuyor. Alves göreve gelir gelmez yaptığı açıklamada "Brezilya'da yeni bir dönem başlıyor, oğlanlar mavi ve kızlar pembe giyecek" ifadelerini kullanmıştı. Bir kadın siyasetçiye "tecavüze değmezsin" diyen ve oğlunun eşcinsel olmasındansa ölmesini tercih edeceğini söyleyen Bolsonaro, Brezilya'da demokrasiye bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

Karnaval hava muhalefeti nedeniyle bu yıl gecikmeli başladı

Karnaval hava muhalefeti nedeniyle bu yıl gecikmeli başladı

AP, dpa / EC, ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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