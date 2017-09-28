 Ribery’ye kulübü Bayern Münih’ten para cezası | SPOR | DW | 06.01.2019

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SPOR

Ribery’ye kulübü Bayern Münih’ten para cezası

Nusret’te altın kaplamalı antrikot yiyen ve sosyal medyadan gelen eleştirilere küfürle yanıt veren Ribery’ye yüksek bir para cezası geliyor.

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Franck Ribery

Bayern Münih Spor Direktörü Hasan Salihamidzic ünlü Fransız futbolcu Franck Ribery'ye kulübün yüksek bir para cezası vereceğini açıkladı. Salihamidzic "Franck, FC Bayern Münih olarak kabul edemeyeceğimiz, bir örnek ve Bayern oyuncusu olarak kullanmaması gereken sözler kullandı" dedi.

Ribery Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki ünlü et lokantası Nusret'te altın kaplamalı antrikot yemiş ve bunun üzerine sosyal medyada tepkilere maruz kalmıştı.

35 yaşındaki sporcu bu tepkilere yanıt olarak Twitter ve Instagram üzerinden yaptığı açıklamada "Delik bir prezervatif nedeniyle doğmuş kıskançlarla, nefret besleyenlerle başlayalım. Annelerinizi, büyükannelerinizi hatta soyunuzu sopunuzu s…" ifadelerini kullanmıştı. Ribery "Size hiçbir borcum yok. Başarımı Tanrı'ya ve yanımdakilere borçluyum. Diğerleri, siz sadece çorabımdaki çakıl taşısınız" demişti.

Deutschland Audi Cup - Bayern München - SSC Neapel (picture-alliance/dpa/Sven Hoppe)

Bayern Münih Spor Direktörü Hasan Salihamidzic

Salihamidzic: Ribery ödeme yapmadı

Bayern Münih Spor Direktörü Salihamidzic Katar'da yaptığı açıklamada Ribery'nin Nusret Gökçe'nin davetlisi olarak restorana gittiğini söyledi. "Ödeme yapmadı. Davet edildi ve bu yanlış yansıtıldığı için Franck en kötü bir biçimde küfürlere ve hakarete maruz kaldı. Ama sadece Franck değil hamile eşi ve çocuğu, hastanede ameliyat olan annesi de…" diyen Salihamidzic "Franck bunun üzerine ailesinin önüne kendini siper etti, kendini ve ailesini savundu. Bunu yapmaya da hakkı var ve bu açıdan oyuncuyu ben de destekliyorum. Ancak olay bir noktada olay rayından çıktı" diye konuştu.

Salihamidzic Ribery'ye kaç para ceza verileceğini ise açıklamadı. Meblağın yüksek olacağını söyleyen Salihamidzic "Uzun süre Franck ile konuştum ve yüksek bir para cezası alacağını söyledim. O da cezayı kabul etti" dedi. Bayern Münih'te şimdiye kadar en yüksek para cezasını 2009 yılında Philipp Lahm almıştı. Lahm verdiği bir mülakat sonrasında 50 bin euro para cezası ödemek zorunda kalmıştı.

Sözleşmesi bu yıl sona eren Ribery'nin 2007 yılında başlayan Bayern Münih macerasının da yazın sona ereceği tahmin ediliyor.

dpa / EC, BÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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