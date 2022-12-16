RIA Novosti: Moskova üçlü görüşmeye sıcak bakıyor

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre Moskova, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gündeme getirdiği Türkiye, Rusya ve Suriye'nin üçlü bir diplomasi mekanizması kurulması önerisine olumlu bakıyor.

İlgili haberde, üç lider arasında bir zirve buluşması gerçekleştirilmesi fikrine ilişkin Suriye'nin tutumunun bilinmediği, ancak Moskova'nın Şam'daki yetkililerle temas halinde olduğu vurgulandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerine yönelik olası kara operasyonuna değinmiş ve "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Suriye lideriyle görüşme konusunu Aralık ayı başında da gündeme getirmiş, ancak Reuters'ın Suriyeli yetkililere dayandırdığı haberine göre Esad, Erdoğan'la görüşmeyi kabul etmemişti.

Reuters,DW/HS,HT