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Reyhanlı saldırısı şüphelisi ABD'den Türkiye'ye getirildi
Reyhanlı saldırısı şüphelisi ABD'den Türkiye'ye getirildiFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Reyhanlı saldırısı şüphelisi Türkiye'ye getirildi

24 dakika önce

Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer'in ABD'den Türkiye'ye getirildiğini bildirildi.

https://www.dw.com/tr/reyhanl%C4%B1-sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n-talimat%C4%B1n%C4%B1-verdi%C4%9Fi-iddia-edilen-t%C3%BCrkiyeye-getirildi/a-62312970

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen ve 53 kişinin ölümüne yol açan saldırıların talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, 'saldırının talimatını aldım' dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi" ifadeleri yer aldı.

Yusuf Nazik yargılandığı davada 2019 yılında "devletin birliğini bozmak" suçundan bir kez, "47 kişiyi kasten öldürme" suçundan 47 kez ve "5 çocuğu öldürmek"ten 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum olmuştu.

ABD sınır dışı etti

Açıklamada Gezer’in ABD’de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığınca gerekli çalışmaların yapıldığı ve ABD’li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalındığı belirtildi.

ABD'li görevliler refakatinde Türkiye’ye getirilen Gezer‘in, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanı‘ndan teslim alındığı duyuruldu.

Açıklamada "09.05.1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranmaktaydı" denildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırılarda yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı 53'e çıkmıştı.

DW / SSB, JD

 

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