Reuters: Türkiye ile Yunanistan görüşmelere başladı

Reuters'ın haberine göre Türk ve Yunan yetkililer Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. İki ülke arasında askeri tansiyonu düşürme amacıyla Salı günü yapılması planlanan toplantı ertelenmişti.
Yunanistan görüşmeler için Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve refakat eden fırkateynlerin bölgeden çekilmesini şart koşuyor.
Türk ve Yunan yetkililerin, iki ülke arasında askeri tansiyonu düşürme amaçlı görüşmeler için Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldikleri bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan ve kimliği açıklanmayan bir Türk yetkili, Brüksel'deki görüşmelerin TSİ 15.30'da başladığını belirterek "Türkiye konunun diyalog yoluyla ve önkoşulsuz bir şekilde çözümü için çabaları desteklemeye devam etmektedir" dedi.
NATO'daki teknik görüşmelerde deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlığın gündeme gelmeyeceği, ancak iki ülke orduları arasında bir acil telefon hattı kurulması gibi önlemlerin istişare edilebileceği belirtiliyor.
İki ülkeden yetkililerin geçen haftaki ilk temasların ardından Salı günü Brüksel'de bir araya gelmesi planlanmış, ancak ardından toplantı ertelenmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in geçen hafta gündeme getirdiği görüşmelerle Türk ve Yunan savaş gemileri arasında geçen ay yaşanan çarpışma gibi olayların önlenmesi amaçlanıyor.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den savaş gemilerini çekmemesi durumunda AB'nin Türkiye'ye yönelik "anlamlı" yaptırımlarıyürürlüğe sokması gerektiğini vurgulamıştı. Mitsotakis Türkiye ve Yunanistan'ın diyaloğa ihtiyacı olduğunu ancak bunun "namlu ucunda" yapılamayacağını söylemişti.
Türkiye, Yunanistan'ın müzakereler için gemilerini bölgeden çekme şartını kabul etmemiş, önkoşullar altında müzakereye oturmayacağını bildirmişti.
rtr/BK,SSB
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