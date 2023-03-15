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Fotoğraf: Moilanen/Lehtikuva/dpa/picture alliance
PolitikaFinlandiya

Reuters: Türkiye Finlandiya'ya seçimden önce onay verebilir

2 saat önce

Reuters'in konuştuğu Türk yetkililer, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini seçimlerden önce onaylamayı planladığını söyledi.

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Reuters'in konuştuğu iki üst düzey yetkili, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini 14 Mayıs seçimlerinden önce onaylamayı planladığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 7 Nisan'da seçim nedeniyle tatile girmesi, milletvekili aday listelerinin 6-10 Nisan arasında Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesi öngörülüyor. Reuters'e konuşan Türk yetkililer TBMM kapanmadan önce Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki oylamanın yapılmasının planlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'te söz konusu oylamanın gelecek hafta mecliste yapılıp yapılamayacağı sorusuna verdiği yanıtta "İnşallah, hayırlısı. Biz üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, kendisiyle, Sayın Cumhurbaşkanı'yla (Niinisto) bir görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gidiyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun Cuma günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Niinisto'nun gündeminde deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının yanı sıra "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları" var. Niinisto'ya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da eşlik edecek.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson dün Stockholm'de yaptığı açıklamada Finlandiya ile İsveç'in farklı zamanlarda NATO üyesi olma ihtimalinin arttığını söylemişti. Kristersson, İsveç'in NATO üyeliğine Ankara'nın Finlandiya'nınkine göre daha büyük itirazları olduğunu söylemişti. Türkiye'nin bu açıdan pozisyonunun değişmediğini aktaran Kristersson iki İskandinav ülkesinin, tercihlerinin aksine, aynı anda NATO üyesi olmayabileceğini belirtmişti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO görüşmeleri Ankara tarafından Stockholm'de Kur'an yakılması üzerine Ocak ayında askıya alınmıştı. "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma" toplantısının üçüncüsü, iki ay aranın ardından 9 Mart tarihinde Brüksel'deki NATO karargahında yapılmıştı.

DW, Reuters / EC, JD

 

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