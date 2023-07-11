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Reuters: Türkiye AB'den mali destek bekliyor

37 dakika önce

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, İsveç'e NATO'ya üyelik yolunun açılması karşılığında Ankara'nın AB'den somut adımlar atmasını beklediğini söyledi.

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Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları
Fotoğraf: Imago/F. Sorge

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğine itirazını kaldırması karşılığında Batı'dan beklentilerini anlattı.

Türk yetkili, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı bünyesinde 2003 yılında başlatılan, ancak 2019'dan bu yana yapılmayan Reform Eylem Grubu toplantılarının yeniden başlatılmasını beklediklerini söyledi.

Ankara'nın Avrupa Birliği'nden somut adımlar atmasını beklediğini belirten yetkili, bu adımları vize serbestisinin yanı sıra Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde bazı fasılların kapatılması olarak ifade etti. İsmi açıklanmayan üst düzey yetkili, Türkiye'nin Batı'dan mali destek beklediğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile "makul" bir ilişki geliştireceğini söyleyen Türk yetkili, iki ülke arasındaki tüm sorunlar çözüme kavuşturulamayacak olsa bile bazı konularda acil çözümlere ulaşmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Yetkili Ankara'nın Batı ile yakınlaşırken Rusya ile ilişkilerine zarar vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Reform Eylem Grubu nedir?

2003 yılı Eylül ayında, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde, Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla Reform İzleme Grubu (RİG) kuruldu. 2003-2014 yılları arasında toplam 20 Reform İzleme Grubu toplantısı düzenlendi. Kasım 2014'te Bakanlar Kurulu'nun onayı ile grubun adı Reform Eylem Grubu olarak değiştirildi ve bugüne kadar altı Reform Eylem Grubu toplantısı yapıldı. Bu toplantıların sonuncusu 9 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlendi.

Reuters, DW / EC, BK

 

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