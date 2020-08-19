Reuters: Türkiye 800 milyar metreküplük doğal gaz buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü vereceğini ilan ettiği "müjde" merakla beklenirken konunun doğal gaz keşfi olduğuna dair tahminler, Reuters haber ajansının iki Türk kaynağa dayandırdığı haberle daha da güçlendi.

İsmi açıklanmayan kaynaklardan biri, Karadeniz'de Türk sınırının yaklaşık 100 deniz mili açığındaki Tuna 1 kuyusunda tahmini 800 milyar metreküplük rezerv bulunduğunu ve bu miktarın Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Bu bölgede Fatih sondaj gemisinin Temmuz ayı sonundan bu yana faaliyet yürüttüğüne de haberde dikkat çekildi.

Reuters'a konuşan kaynak, doğal gazın çıkarılabilmesi için 2 milyar ila 3 milyar dolarlık bir yatırım gerekeceğinin tahmin edildiğini, üretime geçilmesinin 10 yılı bulabileceğini de sözlerine ekledi.

Reuters haber ajansının görüş aldığı sektör analistleri Türkiye'nin doğal gazı piyasalara taşımada ek yatırım maliyetleriyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren "Energy Reporters" ajansının Genel Yayın Yönetmeni John Bowlus, üretim aşamasına geçilmesinin 4 ila 6 yılı bulabileceğini belirterek doğal gaza talep ve fiyatların şu an tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu, yeni üretime çok az yatırım yapıldığını belirtti.

Bu durumun 3-4 yıllık bir dönemde arzı daraltabileceğine dikkat çeken Bowlus, "Hızlı bir şekilde geliştirilebilirse, bulunan doğal gaz ideal bir zamanlamayla piyasaya sürülebilir" diye konuştu.

Türkiye geçen yıl başta Rusya ve İran olmak üzere doğal gaz ithalatına 41 milyar dolarlık kaynak harcamıştı.

rtr/BK,JD

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