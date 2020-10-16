Reuters: Sinop yakınlarında füze fırlatıldı

Reuters haber ajansı Karadeniz'de, Türkiye'nin bugün S-400 hava savunma sistemini denemesinin beklendiği bölgede bir füzenin gökyüzüne fırlatıldığını duyurdu. Ajans haberini, bölgeden kendilerine gönderilen bir videodaki görüntülere dayandırdı.

Haberde Türkiye Savunma Bakanlığı'nın S-400'lerin denendiği yönündeki iddiayı ne doğruladığı ne de yalanladığı belirtildi. Savunma politikası analisti Turan Oğuz ajansa yaptığı açıklamada renk, yoğunluk, açı ve dumanın rotası bakımından videodaki görüntünün S-400 füzesi denemesine işaret edebileceğini söyledi. Oğuz görüntülere dayanarak hedefin "çok yüksekte olmadığının anlaşıldığını" belirtti.

Reuters, daha önce geçtiği bir haberde Türkiye'nin Sinop bölgesinde Navtex ve NOTAM mesajları yayımlamasının ardından bir hafta önce Karadeniz'e nakledilen Rus yapımı S-400 hava sisteminin bugün test edileceğini öne sürmüştü.

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

Reuters'ın haberinde, NOTAM mesajında Sinop yakınlarındaki bir bölgenin atış için seçildiği ve deniz seviyesinden 200 bin fit yüksekliğe kadar da hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi. Haberde, atış için 16 Ekim'de altı saatlik bir süre belirlendiği ifade ediliyor.

Rusya'dan satın alınan S-400'lerin Sinop'a nakledildiği yönünde fotoğraf ve görüntüler geçen hafta Türk basınına da yansımıştı.

ABD ile Türkiye arasındaki gerginlik

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sistemin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı.

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçakları programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri aktive etmesi durumunda yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

Türkiye ve Rusya, 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, sistemlerin sevkiyatı Temmuz 2019'da başlamıştı.

Reuters/HS, EC, JD, BK

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