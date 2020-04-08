Reuters: "S-400’lerin aktivasyonu koronavirüs nedeniyle ertelendi"

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin faaliyete geçirilişinin ertelendiği belirtildi. Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ertelemenin, Türkiye'nin S-400 kararından geri adım attığı anlamına ise gelmediğini ifade etti.

Yetkili, "S-400’lerin aktive edilmesi kararında geri adım söz konusu değil, ancak (sistemin) COVID-19 nedeniyle nisanda hazır edilmesi planları ertelendi" ifadelerini kullandı. Bazı teknik sıkıntıların aşılması gerektiğini belirten yetkili, aktivasyon sürecinde yaşanan aksamanın aylar sürebileceğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Ankara geri adım atar mı?

Analistler, salgın nedeniyle yaşanan ertelemenin Ankara’ya bir sonraki hamlesini gözden geçirmesi için zaman tanıyabileceği görüşünde. Suriye'de son zamanlarda Washington ile Ankara'nın çıkarlarının aynı düzlemde olmasının yanı sıra, koronavirüs krizinin ekonomik etkilerinin de Türkiye'nin kararını etkileyebileceği belirtiliyor.

Rus yapımı S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, Türkiye'yi sistemin aktive edilmemesi yönünde defalarca uyarmıştı.

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, DW Türkçe'nin "Türkiye'nin İdlib’de, hem NATO'dan hem ABD'den talep ettiği askeri desteğe ilişkin" sorusuna "Suriye’nin saldırganlığına karşı koymasına destek amacıyla bazı yetkinlikleri Türkiye'ye vermemize mani olan şey Rus savunma sistemi. Bunun faaliyete geçirilmeyeceğini umut ediyoruz. Rusya ve Suriye saldırganlığının kurbanı oldukları için Türklerin, Ankara'nın ortasındaki Rus savunma sistemini buradan çıkartmalarını, bu sayede de bize Suriye’deki sivilleri koruyabilmelerine tümüyle yardımcı olabilme özgürlüğünü temin etmelerini umuyoruz" şeklinde yanıt vermişti.

DW, Reuters / SÖ, EC

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