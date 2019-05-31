 Reuters: S-400 ile ilgili endişeler Erdoğan′a kadar ulaştı | TÜRKİYE | DW | 31.05.2019

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TÜRKİYE

Reuters: S-400 ile ilgili endişeler Erdoğan'a kadar ulaştı

Reuters'a konuşan iki üst düzey Türk yetkili, S-400 krizinde olası ABD yaptırımlarıyla ilgili Ankara'daki endişelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar ulaştığını iddia etti.

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Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizinde, Washington'un yaptırım tehditlerini sürdürmesinin Ankara'da endişeleri artırdığı belirtildi. Reuters haber ajansına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey iki Türk yetkili, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olası ABD yaptırımı ve F-35 uçaklarının teslimatının iptal edilmesiyle ilgili endişelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar ulaştığını iddia etti.

Yetkililerden biri yaptığı değerlendirmede, "Bazı üst düzey yetkililer bu teslimatın (S-400), en azından Haziran ayında yapılmasına karşı çıkıyor. Bir üst düzey yetkili bu görüşünü Erdoğan'a da iletti" diye konuştu. Aynı yetkili, S-400 teslimatına karşı çıkan Ankara'daki görevlilerin NATO ile ilişkileri bozacağı, ABD'nin yaptırımlarını devreye sokacağı ve Amerikan yapımı Patriot füzelerini tamamen devre dışı bırakacağı endişesini taşıdığını aktardı.

Ajansa konuşan ve Rusya ile varılan S-400 anlaşmasının içeriğine hakim olan diğer Türk yetkili de, olası ABD yaptırımlarının başkentte endişe yarattığını doğruladı, ancak Türkiye'nin pozisyonundan geri adım atmayacağını söyledi.

"İstihbari paylaşım ve diğer alımları etkileyebilir"

NATO'ya üye bir Avrupa Birliği ülkesinden askeri bir yetkili ise, S-400 satın almasının Türkiye'ye daha fazlasına mal olabileceğini belirtti. Askeri yetkili, "NATO Türkiye'yi satın almamaya zorlayamaz, ancak Ankara'nın böyle devam etmesi durumunda bunun ittifaktaki istihbari paylaşım ile diğer savunma alımları üzerinde etkileri olabilir" dedi.

Ankara ve Moskova'dan yapılan açıklamalar S-400 teslimatının Temmuz ayında gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Reuters'a konuşan Türk yetkililerden biri ABD'nin olası ekonomik yaptırımlarına işaret ederek "ABD ile tansiyonun yeniden yükselmesi şu aşamada istenmiyor. Şu anki plan, S-400'lerin Haziran ayında teslim edilmesi. Ama tartışmalar da sürüyor. Görüşmelerin sonucuna bağlı olarak ertelenebilir de" diye konuştu.

Ajansa konuşan bir savunma sanayisi yetkilisi de Türkiye'nin ABD ile bağlarına zarar vermek istemediğini belirterek "Erdoğan-Trump görüşmesinde iki tarafın da birbirini daha iyi anlaması mümkün" dedi. İki liderin Haziran ayında Japonya'da düzenlenecek G-20 zirvesi çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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