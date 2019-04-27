Reuters: Merkez Bankası'nın yedek akçeleri bütçeye aktarılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası’na ait 40 milyarlık yedek akçesini bütçeye aktarmak üzere yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Reuters haber ajansına konuşan ve adını vermeyen üç yetkili bütçenin beklenenden daha fazla açık vermesi nedeniyle bu adımın atıldığını belirtti.

Tasarının TBMM'e getirilip getirilmeyeceği veya zamanı konusunda bilgi verilmezken kaynaklardan biri “yakında” olacağını söyledi.

Merkez Bankası'nın kârı üzerinden olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayrılan yedek akçeler, Merkez Bankası'nın bilanço verilerine göre 2018 yılı sonunda 27,6 milyar lira seviyesindeydi.

Reuters'a konuşan ikinci bir kaynak, geçen yılki yedek akçelerin bu senekiler ile birlikte 40 milyar liraya ulaştığını belirtti. Bütçeyi iyileştirme amacıyla bu adımın atıldığını kaydeden yetkili "Merkez Bankası'nın yedek akçelerinde yaklaşık 40 milyar lira var. Bu miktarın 2019 merkezi yönetim bütçesine devredilmesi uygun görülmüştür” dedi.

Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre birinci çeyrekte bütçe 36,2 milyar lira açık veriyor. Bu açığın sene sonunda 80,6 milyar liraya ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Seçimler sonrası "kemer sıkma" ihtimali

Merkez Bankası rezervlerinden ne kadarlık bir bölümün Hazine'ye aktarılacağı ve konuya ilişkin yasal düzenlemeler belirsizliğini koruyor. Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı yetkilileri konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Eğer gerçekleşirse bu aktarım, hükümetin bütçeyi desteklemek için Merkez Bankası kaynaklarını kullandığı ikinci adım olacak. Ocak ayında Merkez Bankası planlanandan üç ay önce Hazine'ye 37 milyar liralık kâr transferi gerçekleştirmişti.

Reuters'a açıklama yapan yetkililerden biri "Daha önce yasal rezervlerin kullandığını hatırlamıyorum. Bu yöntem bütçenin daha da kötüleşmesini durdurmak için gündeme geldi" dedi. Merkez Bankası rezervlerinin bütçeye aktarılabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğine işaret eden yetkili "Yeni mevzuatın yakında parlamentoya sunulması planlanıyor" dedi.

Londra merkezli Bluebay Asset Management’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Stratejisti olan Timothy Ash transferin gerçekleşmesi halinde "durumun sanılandan daha kötü olduğu yönünde bir mesaj verdiğini" dile getirdi. Ash, kemer sıkma politikasının seçimler sonrası gündeme gelebileceğini ifade etti.

Türk Lirası 2017 yılından bu yana yüzde 40 değer kaybetti. Geçen hafta Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Merkez Bankası önce TL’ye destek amacıyla repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini duyurmuştu. Bloomberg ve Reuters haber ajansları, Türkiye'de piyasalar kapalıyken kamu bankalarının Asya piyasalarında işlem yaparak TL'yi desteklemek adına yaklaşık 1 milyar dolar satıldığını iddia etmişti.

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