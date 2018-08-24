 Reuters: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevinden ayrıldı | EKONOMİ | DW | 30.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Reuters: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevinden ayrıldı

Türkiye Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin görevinden ayrıldığı iddia edildi. Kilimci'nin, yeniden yapılandırma sürecinde olan Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nda görevlendirileceği belirtildi.

Türkische Zentralbank (Imago/Zuma Press)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci görevinden ayrıldığı iddia edildi. Reuters haber ajansının verdiği bilgiye göre, Para Politikası Kurulu'nda yedi üyeden biri olan Kilimci Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılacağını açıklamıştı.

Kilimci'nin görevden ayrılmasıyla ilgili Merkez Bankası'ndan bir açıklama yapılmadı. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, "Kilimci'nin banka yönetimiyle, faiz oranları dahil herhangi bir görüş ayrılığı yoktu. Sahip olduğu tecrübeden başka kamu görevlerinde yararlanılacak, hepsi bu" dedi.

Merkez Bankası, faiz artırımı konusunda uzun zamandır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baskısı altında. Erdoğan, değeri hızla düşen Türk Lirası'nı güçlendirmek için ekonomistlerin Merkez Bankası'ndan beklediği faiz artırımına karşı çıkıyor. Erdoğan, ekonomide yaygın olarak kabul edilenin aksine yüksek faizin yüksek enflasyona neden olduğunu iddia ediyor. Bu görüş uluslararası ekonomistler tarafından kabul edilmiyor.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı Perşembe günü de devam etti. 30 Ağustos resmi tatil nedeniyle Türkiye'de piyasalar kapalıydı ancak uluslararası piyasalarda Amerikan Doları'nın değeri Türk Lirası karşısında 6,85'e kadar yükseldi. Euro da 7,96 seviyesine kadar çıktı.

rtr/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye ekonomisinde küçülme bekleniyor

TL'deki değer kaybı uluslararası finans piyasalarında kaygıyla karşılanıyor. ABD’li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’nin ödemesi gereken dış borçlar nedeniyle ekonomide küçülme yaşanabileceği tahmininde bulundu. (29.08.2018)  

Moody's Türkiye'deki bankaların notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aşağı yönlü senaryo riskinin artması gerekçesiyle Türkiye'deki toplam 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirdi. (28.08.2018)  

Türkiye’nin mali yardıma ihtiyacı var mı?

Bir yıl içinde 226 milyar dolar dış borç ödemesi olan Türkiye ayda 19 milyar dolarlık borcu çevirebilecek mi? Dış mali yardım tartışmaları ne kadar gerçekçi? Para nereden ve nasıl bulunacak? Aslı Işık'ın haberi. (24.08.2018)  

Benzer içerik

Türkei Geldwechsel in Istanbul

Türkiye’nin mali yardıma ihtiyacı var mı? 24.08.2018

Bir yıl içinde 226 milyar dolar dış borç ödemesi olan Türkiye ayda 19 milyar dolarlık borcu çevirebilecek mi? Dış mali yardım tartışmaları ne kadar gerçekçi? Para nereden ve nasıl bulunacak? Aslı Işık'ın haberi.

Ekonomik kriz hakkında vatandaş ne düşünüyor? 13.08.2018

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Merkez Bankası aldığı çeşitli önlemleri açıklarken, Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da "aksiyon planının" devreye sokulduğu açıklaması geldi. Peki kriz hakkında vatandaşlar ne düşünüyor?

Türkei Banu Güven

Yorum: Her şey Ayşe Teyze için 15.08.2018

Bundan 14 yıl önce tablo bambaşkaydı. 2004'te hem konjonktür Türkiye'nin lehineydi, hem de ekonomi canlanmıştı. Bugün tam ters köşedeyiz ve bütün bunlar Ayşe Teyze'yi de ilgilendiriyor. Banu Güven DW Türkçe için yazdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Mediamarkt Teknosa'yı satın alma planını dondurdu

Alman elektronik eşya perakende satış zinciri MediaMarktSaturn’ün TL'deki düşüşü gerekçe göstererek, Teknosa’nın hisselerini satın alma planlarını dondurduğu iddia edildi.  

FOTO-GALERİ

Tesla Motors Elon Musk (AFP/Getty Images/J. Lampen)

Çok yönlü patron Elon Musk

Dünya çapında adından söz ettiren iş adamı Elon Musk farklı teknoloji alanlarında faaliyetlerde bulunuyor. 