Reuters: Gizli belgeler Fox'un e-posta hesabından çalındı

İngiltere'de geçen yıl düzenlenen seçimler öncesi sızdırılan ve Londra ile Washington arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerini içeren belgelerin nasıl ele geçirildiğine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Konu hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen iki kaynak, söz konusu belgelerin İngiltere eski Ticaret Bakanı Liam Fox'un e-posta hesabından çalındığını söyledi. İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan kaynaklar, Rus olduğundan şüphelenilen hacker'ların geçen yıl 12 Temmuz ve 21 Ekim tarihleri arasında birçok kez Fox'un hesabına girdiğini belirtti.

Kaynaklar, olaydan hangi Rus grup ya da örgütün sorumlu olduğu konusunda bilgi vermedi ancak devlet tarafından desteklenen bir operasyon olduğuna dair işaretler bulunduğunu ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da geçen ay, "Rus aktörleri" yasa dışı olarak ele geçirilen ve sızdırılan hükümet belgelerini internette yayarak İngiltere seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamıştı.

Muhalefet seçim kampanyasında kullanmıştı

İlk olarak geçen yıl kimliği belli olmayan bir internet kullanıcısı tarafından yayınlanan ve Rusya kaynaklı bir dezenformasyon operasyonuyla yayılan belgeler, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi tarafından seçim kampanyasında kullanılmıştı.

İşçi Partisi, söz konusu belgeleri, İngiliz hükümetinin Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) ABD'ye satmaya çalıştığının ispatı olduğunu öne sürmüştü. Bu suçlama, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından defaatle reddedildi.

Reuters, Fox'un e-posta hesabının hack'lendiğinin ne zaman anlaşıldığı bilgisine ulaşamadığını bildirdi. Ajans, 24 Temmuz'daki kabine değişikliğinde görevinden ayrılan ancak hâlen milletvekili olan Fox'un, hesabı hack'lendiğinde bakan olup olmadığının da bilinmediğini belirtti.

Söz konusu olay, Rusya'nın İngiliz siyasetine müdahale etmeye yönelik en somut örneği olarak görülüyor. Moskova şu ana kadar ABD, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere diğer ülkelerdeki seçimlere müdahale etmeye çalıştığına dair suçlamaları birçok kez yalanladı. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Raab'ın suçlamasını "belirsiz ve tutarsız" olarak nitelemişti.

DW,rtr/CÖ,EC

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