 Reuters: F-35’lerle ilgili Pentagon raporu Kongre’ye sunuldu | DÜNYA | DW | 16.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Reuters: F-35’lerle ilgili Pentagon raporu Kongre’ye sunuldu

ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin satın alması planlanan F-35 uçaklarıyla ilgili raporunu Kongre’ye sunduğu belirtildi.

USA drei F-35 wurden an Norwegen geliefert (Reuters/NTB Scanpix)

Reuters beş kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye'nin satın alması planlanan F-35'lerle ilgili raporun Kongre'ye sunulduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye uçakların teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını Ağustos alında imzalamıştı. Söz konusu tasarının maddeleri içinde Savunma Bakanlığı'nın, Trump'ın onayının ardından 90 gün içinde Türkiye'ye dair bir raporu Kongre'ye sunması öngörülüyor.

ABD Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerle ilgili endişelerini gerekçe göstererek F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurma kararı almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ağustos ayında imzalayarak yürürlüğe giren yasa tasarısında Pentagon'dan Ankara-Washington ilişkilerinin durumu konusunda bir rapor hazırlaması istenmişti. Raporun özellikle Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi ve bu sistemin Türkiye'den ortaklaşa yönetilen Amerikan silah sistemlerine etkileri konusunda değerlendirmeleri içermesi talep edilmişti.

rtr / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump'tan Türkiye'ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imza

ABD ile yaşanan papaz Brunson krizinde Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi. Trump, Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını durdurmak için hazırlanan tasarıyı onayladı. Gözler, Pentagon'un hazırlayacağı rapora çevrildi. (14.08.2018)  

ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 yaptırımını onayladı

ABD Senatosu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulmasına imkân tanıyan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunuldu. (02.08.2018)  

Akar S-400'lerin kurulumu için tarih verdi

Türkiye Savunma Bakanı Akar, S-400’lerin kurulumuna 2019 yılının Ekim ayında başlanacağını açıkladı. Akar, NATO ve ABD’nin S-400 savunma sistemine yönelik endişelerini "yersiz" bulduğunu belirtti. (25.10.2018)  

Benzer içerik

USA trump und Erdogan Treffen in New York

Tanış: Trump-Erdoğan ilişkisi belirleyici 08.11.2018

ABD'deki seçimlerin Türkiye’ye olası etkilerini yorumlayan gazeteci Tolga Tanış, "alışılmışın dışında" diye tanımladığı Trump-Erdoğan ilişkisini, iki ülke arasındaki en belirleyici unsur olarak niteledi.

Türkei Fethullah Gülen

ABD Dışişleri'nden Gülen açıklaması 16.11.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan üzerindeki baskısını hafifletmek için Gülen'in iadesi ile ilgili yasal yolları soruşturduğu haberlerini yalanladı.

USA pensionierter General John Abizaid wird Botschafter in Saudi-Arabien

Riyad Büyükelçiliğine eski CENTCOM komutanı 14.11.2018

ABD Başkanı Trump, Riyad Büyükelçiliği görevine emekli orgeneral John Abizaid'i aday gösterdi. Türkiye'nin de Irak savaşı döneminden tanıdığı bir isim olan Abizaid'i, Kaşıkçı krizi nedeniyle zorlu bir görev bekliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Fethullah Gülen (picture-alliance/dpa/fgulen.com)

ABD Dışişleri'nden Gülen açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan üzerindeki baskısını hafifletmek için Gülen'in iadesi ile ilgili yasal yolları soruşturduğu haberlerini yalanladı.  

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi?  