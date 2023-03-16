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Mehmet Şimşek, AKP hükümetlerinde maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.
Mehmet Şimşek, AKP hükümetlerinde maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.Fotoğraf: picture-alliance/AA/S. Corum
PolitikaTürkiye

Reuters: Erdoğan ekonominin başına Şimşek'i getirecek

42 dakika önce

AKP'nin ekonomi politikalarında tartışmalı "yeni ekonomi modeli"ni terk ederek özüne döneceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

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Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski maliye bakanı Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirme ve ekonomi politikalarında AKP'nin ilk yıllarındaki ilkelere dönüş planı yaptığını bildirdi.

Reuters'a konuşan AKP'li bir hükümet yetkilisi, ekonomiye yaklaşımın 2002 seçim manifestosundakine benzer olacağını belirterek "Başka bir deyişle AK Parti özüne dönüyor" dedi. Serbest piyasa ekonomisinde küresel ekonomidekine paralel ilke ve uygulamaların, ekonomi programının öncelikleri arasında yer aldığını belirten yetkili, tasarı üzerindeki çalışmaların nihai aşamaya geldiğini de sözlerini ekledi.

"Yeni Ekonomi Modeli"nin adı geçmeyecek

Reuters'a konuşan ve ismi verilmeyen AKP'den üst düzey kaynaklar, seçim manifestosu çerçevesinde hazırlanan ekonomik program taslağında tartışmalı "Yeni Ekonomi Modeli"ne referans yapılmayacağına da işaret etti.

Erdoğan'ın düşük faize dayalı "Yeni Ekonomi Modeli" ile Merkez Bankası 2021'de 500 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmiş, bu politika Ukrayna savaşı nedeniyle tırmanan enflasyona rağmen 2022'de de sürdürülmüştü.

Üst düzey bir AKP'li yetkili de ekonomi programında, uygulamadaki "Yeni Ekonomi Modeli"ne bir atıfta bulunulmayacağını, enflasyonla mücadele, kamuda hesap verilebilirlik, ihalelerde şeffaflık gibi AKP'nin daha önceleri savunduğu ilkelere vurgu yapılacağını kaydetti.

"Erdoğan Şimşek'i istiyor"

Seçim manifestosu için Erdoğan'dan son onayın beklendiğini belirten yetkili, şimdiye kadar Erdoğan'ın herhangi bir karşı görüş bildirmediğine dikkat çekti ve "Eğer kabul ederse hem kabinede hem de ekonomi yönetiminde radikal değişiklikler olacak" dedi.

Yetkili, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirmeyi hedeflediğini de kaydederek "Şimşek'in yaklaşımını ve başarısını tüm Türkiye biliyor. Göreve gelirse ekonomi politikalarında radikal değişim kaçınılmaz olacaktır, bürokrasi ve kabine üyelerinin kendisiyle uyum içinde çalışması gerekecektir" dedi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir başka kaynak ise AKP'nin yanı sıra muhalefetin de Şimşek'le ilgilendiğini belirterek altılı masadaki üç partinin Şimşek ile birlikte çalışmak istediğini kaydetti. Reuters'a daha önce konuşan, altılı masadan dört üst düzey kaynak ise, Millet İttifakı'nın, eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ı seçimlerin kazanılması durumunda ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapmayı planladıklarını söylemişti.

Haberde, AKP hükümetlerinde ekonomiden sorumlu devlet bakanı, maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Şimşek'in uluslararası finans çevrelerinde saygın bir isim olduğuna işaret edildi. Reuters, iddialarla ilgili olarak bilgisine başvurduğu AKP'nin de Mehmet Şimşek'in de bir değerlendirmede bulunmadığını bildirdi.

rtr/BK,SSB

 

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